Randy Arozarena tiene acuerdo con Mariners para 2026

SÉPTIMA ENTRADA

El estelar jardinero cubano-mexicano Randy Arozarena ya puede seguir su preparación para la Temporada 2026 de las Grandes Ligas enfocado solamente en el terreno de juego, ya que el pelotero y los Seattle Mariners evitaron el arbitraje salarial al acordar un contrato de 15.65 millones de dólares.

Esta información la dieron a conocer varios periodistas estadunidenses, entre ellos Mark Feinsand de MLB.com, faltando la confirmación del equipo para hacer oficial esta información.

Arozarena, quien fue adquirido desde Tampa Bay antes de la Fecha Límite de Cambios del 2024, tuvo una línea ofensiva de .238/.334/.426 con 27 jonrones (tope personal) y 31 bases robadas en 160 juegos en el 2025. Tuvo un valor de 4.0 de WAR según Baseball Reference — la segunda mejor marca de su carrera — y registró un OPS+ de 119, lo que significa que fue un 19 por ciento mejor que el jugador promedio de MLB. Fue convocado al Juego de Estrellas por segunda vez en su carrera.

ESTADÍSTICAS RANDY AROZARENA CON MARINERS EN 2025