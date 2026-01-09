Hemos solicitado apoyo a Pemex para pavimentar calles: José Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, informó que ha solicitado a Petróleos Mexicanos (Pemex) material de asfalto, con el objetivo de pavimentar calles.

Refirió que trabajan de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno, para obtener más recursos y apoyos en insumos, como es el caso de Pemex; por lo tanto, acuden a todas las instancias.

En su turno, el titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, agregó que ya ingresaron la solicitud y que esto equivale a ocho millones de pesos en material para pavimentar calles.