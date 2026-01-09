Hemos solicitado apoyo a Pemex para pavimentar calles: José Chedraui

María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, informó que ha solicitado a Petróleos Mexicanos (Pemex) material de asfalto, con el objetivo de pavimentar calles.
Refirió que trabajan de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno, para obtener más recursos y apoyos en insumos, como es el caso de Pemex; por lo tanto, acuden a todas las instancias.
En su turno, el titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, agregó que ya ingresaron la solicitud y que esto equivale a ocho millones de pesos en material para pavimentar calles.
You may also like
-
Arrancan comparecencias del gabinete estatal en el Congreso
-
Policía federal detuvo a tres elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital
-
Video: En 2027, PAN espera ganar el doble de municipios de los actuales, afirmó Mario Riestra Piña
-
¡Prepárate! este sábado y domingo habrá lluvias de muy fuertes a intensas en Puebla
-
Avanza 60% liquidación de incendio forestal en Santa María Coatepec