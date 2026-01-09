488 mdp para obra pública este 2026 en Puebla capital: Edgar Dávila

María Tenahua
La secretaría de Movilidad e Infraestructura del gobierno de la ciudad ha presupuestado 488 millones de pesos para obra pública; por ello, el 60 por ciento será destinada a pavimentaciones.
Lo informó el subsecretario de Infraestructura, Edgar Dávila Ramos, quien destacó que el mayor recurso estará enfocado en pavimentar calles y un 40 por ciento de obra hidrosanitaria.
Al presentar el parte del programa anual programado este 2026.
