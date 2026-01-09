Desalojan a familia en el Centro Histórico

María Huerta

Este viernes, una familia que vivía en el Centro Histórico fue desalojada y sus pertenencia sacadas a la vía pública, para evitar que sigan en el inmueble de la calle 5 Poniente número 336.

A través de un operativo conjunto entre autoridades, se realizó el desalojo sin saber sus causas.

Entre muebles como electrodomésticos, aparatos musicales, ropa y trastes, la policía estatal vigiló que se llevara de acuerdo a la ley.