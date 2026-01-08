Capacita egresada BUAP a instituciones de República Dominicana

Desde Puebla

María del Sol Calvario Palma, egresada de la licenciatura en Actuaría de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), forma parte del equipo actuarial de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

*La Conferencia Interamericana de Seguridad Social es un organismo internacional, técnico, especializado y sin fines de lucro, de carácter permanente, integrado por órganos gubernamentales, instituciones y otras entidades de América.

*El equipo actuarial capacitó a cinco instituciones de la República Dominicana, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales durante 17 semanas.

*María del Sol Calvario colaboró en el diseño del programa de capacitación en República Dominicana, así como su desarrollo en los componentes de introducción a la probabilidad, demografía y valuación de portafolios de inversión, tanto en la fase en línea, como en la fase presencial. La participación de la egresada proyecta a nivel internacional la formación impartida en la FCFM.