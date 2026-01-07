Eventos astronómicos del mes de enero 2026

Staff/RG

Iniciamos 2026, en el que les haremos llegar los eventos astronómicos que nos depara este año. Agradecemos que nos sigan a través de este boletín con los fenómenos celestes más destacados del mes.

Iniciamos con un gran personaje que, sin duda alguna, marcó una nueva manera de ver la física: Erwin Schröedinger. Un evento astronómico que nos invita a mirar el firmamento nocturno son las lluvias de meteoros, aquí les decimos cuándo y a qué hora ver la primera del año. El mayor de los planetas del sistema solar, será protagonista de los cielos en enero: Júpiter estará en oposición. Para iniciar el año, les proponemos un doble reto: el primero, localizar y observar un cometa, y el segundo, localizar y observar el objeto Messier M41. Finalmente, para concluir el mes, les presentamos las efemérides de la Luna.

Remembrando al gato cuántico

El conocido físico teórico Erwin Schrödinger propuso, en 1935, un experimento imaginario para ilustrar las diferencias entre interacción y medida, en el campo de la mecánica cuántica. Este célebre experimento, protagonizado por un gato, fue nombrado tomando su apellido: el gato de Schrödinger, que es una de las paradojas más desconcertantes de la física cuántica.

Imaginemos una caja opaca, en su interior se instalan un detector de electrones unido a un martillo, al ser detectado un electrón, el martillo caerá y romperá un frasco derramando veneno para gato. Ahora bien, se dispara un electrón, puede ser que el detector detecte o no al electrón, si no lo detecta cuando se abra la caja el gato estará vivo, pero si el electrón es detectado, el martillo romperá el frasco y el gato morirá.

En el mundo cuántico, cuando se dispara el electrón, el gato acaba vivo y muerto a la vez, y ambos estados son igualmente posibles. Pero, al abrir la caja, nosotros lo vemos sólo vivo o muerto. ¿Por qué sólo sucede esto? En el mundo cuántico, el gato puede coexistir vivo y muerto, pero el gato no es un sistema cuántico. La cuántica actúa a escala subatómica y sólo bajo determinadas condiciones, además sólo es válida en partículas aisladas, cuando existe interacción con el medio, las leyes cuánticas dejan de ser válidas.

Schrödinger compartió en 1933 el Premio Nobel de Física con el británico Paul A. M. Dirac por su aportación al desarrollo de la mecánica cuántica.

El primer chubasco del año

Las lluvias de meteoritos se generan cuando la Tierra se desplaza a través de los escombros que dejan los cometas a su paso, provocando que algunos de los fragmentos de roca y polvo de estos objetos ingresen en nuestra atmósfera. Las famosas Gemínidas de diciembre son un caso raro, dado que esta lluvia es causada por los escombros que dejó el asteroide 3200 Phaethon, descubierto en 1983, y el cometa C / 1490 Y1.

La primera lluvia de meteoros del año tiene su radiante, lugar en el firmamento desde donde parecen emanar las fugaces, en dirección de la constelación del Boyero. Se denominan como las Cuadrántidas y es una de las más copiosas, con 120 meteoros por hora, tiene actividad entre el 12 de diciembre y el 12 de enero, siendo el mejor momento desde las primeras horas del día 3 de enero, cuando alcanza su máximo de eventos.

La presencia de la Luna llena seguramente disminuirá drásticamente el número de fugaces.

Recuerde que para observar una lluvia de meteoros no se requiere de ningún instrumento óptico auxiliar, sólo estar en un sitio con poca contaminación lumínica, una bebida caliente, buen abrigo, buena compañía y mucha paciencia.

El gigante del sistema solar en oposición

En la madrugada del día 10 de enero (2:34 horas del centro de México) el planeta Júpiter estará en oposición. En este momento, Júpiter, el mayor de los planetas del sistema solar, estará alineado con el planeta Tierra y ambos del mismo lado con respecto al Sol. Casi al mismo tiempo, Júpiter estará en su perigeo, es decir, estará muy cerca de su punto más próximo a la Tierra, a sólo 4.23 U.A., brillando con una magnitud aparente de -2,7. Ubicado en la constelación de Géminis, se podrá observar, en lo más alto del cielo, prácticamente a la medianoche. Es fácilmente localizable, no se requiere de binoculares o telescopios; ahora bien, si desea tener una maravillosa vista, con unos binoculares o un pequeño telescopio alcanzará a distinguir sus cuatro lunas, llamadas galileanas.

Un viajero lejano

El cometa 24P / Schaumasse fue descubierto por Alexandre Schaumasse en 1911. Del análisis de datos orbitales se ha determinado que se trata de un cometa periódico que regresa a nuestro vecindario cada 8.25 años. Su último paso fue en 2017 y este 2026 regresará nuevamente.

El 4 de enero, el cometa estará en su perigeo, es decir la distancia mínima a la Tierra, a solo 0.59 UA, el día 7 de enero el cometa alcanzará su máximo brillo, entre 9 y 8 magnitudes; finalmente, no se pierdan, el 8 de enero, al Cometa 24P / Schaumasse en perihelio, realizando su máximo acercamiento al Sol, a una distancia de 1.18 UA, alcanzando una magnitud 8.5 en dirección de la constelación de Virgo. Para ubicarlo se requiere de unos binoculares o un telescopio pequeño.

Nota: Los parámetros requieren actualización.

El Cúmulo de la Pequeña Colmena

El cúmulo estelar abierto M41, Cúmulo de la Pequeña Colmena o NGC 2287, es visible a simple vista en cielos oscuros, por eso se cree que Aristóteles, alrededor del año 325 a.C., fue el primero en observarlo. Sin embargo, al no haber información fiable de este hecho, el crédito de su descubrimiento se le atribuye a Giovanni Batista, quién lo observó en 1654, y posteriormente Guillaume Le Gentilen lo redescubre en 1749, finalmente Charles Messier lo documenta, añadiéndolo a su catálogo en 1765.

El cúmulo abierto M41 se localiza en dirección de la constelación del Can Mayor, a unos 4° de la estrella más brillante del firmamento: Sirio.

A este joven cúmulo abierto de magnitud aparente 4.5, se le estima una edad entre 190 y 240 millones de años, consta de unas 100 estrellas, que cubren un tamaño aparente de 38 minutos de arco y se localiza a unos 2,300 años luz de la Tierra.

Fases de la Luna (horario del centro de México)

Luna Llena Cuarto Menguante Luna Nueva Cuarto Creciente 03 de enero, 04:02 10 de enero, 09:48 18 de enero, 13:51 25 de enero, 22:47 362,282 km 399,177 km 395,395 km 371,880 km Fecha Distancia Tamaño angular Luna en perigeo 01 de enero, 15:44/ 29 de enero 15:45 360,182 km / 365,869 km 33.1 minutos de arco 32.6 minutos de arco Luna en apogeo 13 de enero, 14:46 405,377 km 29.5 minutos de arco

El video con los eventos astronómicos del mes de enero de 2026 se podrá consultar en la página YouTube del Planetario de Cozumel: https://youtu.be/ur548NRinvE