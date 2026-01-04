Sheinbaum supervisa construcción de CBTIS en Tizayuca, Hidalgo

Excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la construcción del plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 293 en Tizayuca, Hidalgo.

“Gracias, Tizayuca. Una nueva preparatoria cerca de la casa”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

Sheinbaum Pardo fue recibida por cientos de habitantes, quienes dieron muestras de apoyo y respaldo.

La obra del CBTIS forma parte del plan nacional de infraestructura educativa, que contempla 86 proyectos en todo el país.

La presidenta estuvo acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, así como el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, quienes realizaron un recorrido de supervisión de la construcción del nuevo plantel. Asimismo, estuvo acompañada del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y la presidenta municipal de Tizayuca, Gretchen Atilano

Sheinbaum supervisó construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala

La presidenta Claudia Sheinbaum también supervisó los avances en la construcción de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), en Tlaxcala, la cual, anunció, será inaugurada en marzo en el municipio de Teolocholco.

“En febrero se abren las nuevas inscripciones. ¿Qué tienen que tener? Porque no hay examen de admisión. Tienen que hacer un propedéutico. Se hace el propedéutico, si se pasa el propedéutico, entran de inmediato, si no se puede volver a hacer el propedéutico cuantas veces quieran. Porque el objetivo no es rechazar a los estudiantes, sino que vengan a la universidad. Así que en marzo ya se abre esta universidad”, dijo.

Claudia Sheinbaum destacó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos inició durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y se trata de una universidad gratuita y pública, como lo establece el Artículo 3 de la Constitución.

La mandataria federal explicó que, en coordinación con la autoridad municipal y de acuerdo con las necesidades de la población, posteriormente se definirá si se amplía la Unidad Académica o si se construye un bachillerato.

En su intervención, la directora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, explicó que la Unidad Académica de San Luis Teolocholco actualmente opera a través de la modalidad a distancia, donde ofrece 14 licenciaturas, las cuales crecerán de acuerdo con las necesidades de desarrollo económico y de Prosperidad Compartida, así como de vinculación con el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar que se construye en Tlaxcala.