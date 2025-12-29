“Bienvenido 2026”: la emisión especial de TelevisaUnivision de fin del 2025 y del recibimiento al nuevo año

Miércoles 31 de diciembre al finalizar el noticiero “En Punto con Enrique Acevedo” por “las estrellas”.

Más de 60 figuras del mundo del espectáculo participarán y habrá shows musicales de primer nivel.

Por Mino D’Blanc

El próximo miércoles 31 de diciembre al terminar la transmisión del noticiero “En Punto con Enrique Acevedo”, TelevisaUnivision a través de “las estrellas” transmitirá “Bienvenido 2026”, la emisión especial del fin de este año 2025 y con la que recibirá precisamente el 2026.

Dicho programa busca reunir a las familias mexicanas con una festividad televisiva en la que participarán más de 60 figuras del mundo del espectáculo.

La conducción la llevarán Cynthia Urías, Carlos Arenas, Faisy, Mar Contreras, Odalys Ramírez, Shiky y Ximena Córdoba.

El show musical de “Bienvenido 2026” está integrado por Déjà Vu Retro Show, Los Socios del Ritmo con Samo, María José, Mar Solís, Mariana Ochoa, Mariana Seoane, “Mentiras El Musical”, Motel, Río Roma, Sonora Dinamita y Víctor García.