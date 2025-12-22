Sheinbaum descarta que reduzcan sentencia a García Luna en EU; “no creo que ocurra”

EXCELSIOR

La presidenta dijo que García Luna tiene órdenes de aprehensión vigentes en México y se pediría a EU su extradición.

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que autoridades de Estados Unidos no reducirán la sentencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, quien purga una pena de 38 años y cuatro meses de prisión tras ser hallado culpable de cinco cargos, la mayoría de ellos por narcotráfico. La defensa del exfuncionario apeló la condena en su contra tras acusar que se violó el debido proceso, además de que la sentencia se basó en información errónea y es mayor a lo necesario.

Él tiene derecho como cualquier ciudadano, sin embargo, no creo que haya esta opción, el propio gobierno de los Estados Unidos, se acuerdan cuando entró el presidente Trump puso en un documento de la Casa Blanca el caso de García Luna en el caso de alguien que formó parte del gobierno de Calderón en la máxima posición y que se demostró que estaba vinculado con el narco”, dijo la presidenta desde su conferencia a unos días de que la defensa de García Luna presentó oficialmente el documento en el que apela la sentencia.

La mandataria señaló que de cualquier manera, aunque se le reduzca la sentencia a García Luna en Estados Unidos, en México el funcionario de Felipe Calderón tiene asuntos pendientes, ya que hay órdenes de aprehensión vigentes en su contra, por lo que en este caso se pediría a las autoridades de Estados Unidos que lo extraditen para que enfrente en el país las acusaciones que pesan contra él.

“No creo que haya una salida en ese sentido, no creo que ocurra, pero de todas maneras aquí tiene órdenes de aprehensión”, sostuvo la presidenta.

García Luna cuenta en México con tres órdenes de aprehensión, las cuales otorgó un juez a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual acusa al exsecretario de Seguridad federal de:

Uso indebido de atribuciones y facultades.

Introducción ilegal de armamento al país por el caso conocido como Rápido y Furioso. García Luna apela su sentencia en EU por narco