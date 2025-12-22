Conoce cuándo es el mejor momento para dar leche de vaca a los niños

Según la Academia Americana de Pediatría, los niños entre los 12 y 24 meses podrán incorporar la leche entera y pasteurizada en su alimentación

Por la Mtra. Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Existen muchas recomendaciones acerca de la introducción de la leche de vaca en los niños y es importante que conozcas las más recientes para asegurarte de que tu hijo reciba los nutrimentos que su cuerpo necesita para seguir creciendo de forma saludable.

Los niños al nacer, comúnmente, son alimentados con leche materna, fórmulas infantiles o la combinación de ambas, pero cuando cumplen más de 12 meses de vida, existe la duda en los padres de familia si ya es buen momento de hacer la introducción de la leche de vaca en la alimentación del menor o si es necesario esperar un poco más.

Antes que nada, es fundamental recordar que la leche materna siempre será el mejor alimento para los bebés. Es el único alimento capaz de cubrir todas las necesidades de los bebés durante los primeros seis meses de vida y continúa siendo una fuente importante de energía, proteínas, grasas, calcio y, además, los protege de infecciones respiratorias, gastrointestinales, entre otras. Por estas razones, los organismos internacionales recomiendan mantenerla el mayor tiempo posible siempre que se respete la decisión de mamá y bebé.

Cuando el bebé cumple 12 meses de vida, su sistema digestivo ya tiene la madurez suficiente para poder procesar alimentos más complejos como la leche de vaca, que antes de esta edad no puede ser digerida adecuadamente. Hacer la introducción de ésta antes del año de vida puede ocasionar deficiencia de hierro, molestias intestinales o sobrecarga renal por su alto contenido de proteínas y minerales.

Según la Academia Americana de Pediatría, los niños entre los 12 y 24 meses podrán incorporar la leche entera y pasteurizada en su alimentación, ya que su cerebro requiere de la grasa contenida en la leche para su desarrollo y del calcio y vitamina D para garantizar una adecuada salud ósea. Durante este tiempo, el consumo de leche debe ser entre 400-500 ml de leche al día, es decir no debe superar más de 2 tazas.

Una buena estrategia es que los papás o cuidadores ofrezcan primero la comida y evitar sustituir éstas con leche de vaca, porque puede existir la tentación de darla en exceso, ya que podría desplazar el consumo de otros alimentos ricos en hierro y originar anemia en los pequeños. Es importante señalar que la leche debe ofrecerse sola y no con azúcares añadidos como polvos con chocolate, vainilla, entre otros, ya que estos productos contribuyen al exceso de energía y a incentivar el gusto por lo dulce desde edades tempranas.

Para introducir la leche de vaca es necesario que los niños tengan al menos 12 meses de vida, ya que ésta no proporciona una cantidad suficiente de micronutrimentos como la vitamina E, hierro y ácidos grasos esenciales. Además, que el sistema digestivo de los pequeños aún no tiene suficiente madurez para poder digerir las proteínas y la grasa contenida en la leche de vaca y a partir de los dos años, los niños pueden incorporar la leche descremada si tienen una alimentación equilibrada. Si detectas que tu familia requiere una orientación en alimentación, no dudes en acudir con un nutriólogo materno infantil para que pueda apoyarte en resolver las dudas y mejorar las prácticas de alimentación en casa.

Resulta fundamental distinguir la leche de vaca natural de otros productos lácteos que pueden comercializarse y que pueden llegar a causar confusión. El yogur natural y el queso fresco sí pueden ofrecerse siempre y cuando no contengan azúcares añadidos ni alto contenido de sodio, para ello es importante comprar productos etiquetados que mediante los sellos nos puedan orientar si es recomendable o no su consumo.

Recuerda que cada etapa tiene su alimento ideal, elegir cuándo y cómo ofrecer la leche de vaca es una forma de cuidar la salud de tus hijos.