Dan a conocer a parte del elenco de la nueva telenovela de José Alberto “El Güero” Castro

Por Mino D’Blanc

La producción del experimentado y reconocido José Alberto Castro confirmó parte del elenco de su próxima telenovela que realizará para TelevisaUnivision y que comenzará grabaciones en el mes de febrero del entrante año 2026.

Figuran nombres como el de Sergio Goyri, así como el del regreso de Patricia Navidad. También se incorporan al reparto Mar Contreras y Dalilah Polanco quienes hay que recordar que son dos de las finalistas de la más reciente temporada de “La casa de los famosos”.

Otros histriones que participan son Raúl Araiza, Daniela Martínez, Iván Arana, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche, Emilio Osorio, Sofía Castro, Claudia Bouza, Mar Bonelly, Claudia Zepeda, Minnie West, Graco Sendel y Amaranta Ruiz.

El título tentativo de este melodrama es “Hermanos coraje”. La trama se desarrolla en un ambiente campirano y contará con locaciones en escenarios naturales de Arizona en Estados Unidos y en diversas localidades de México