Zacango conmemora 45 años; alberga más de 180 especies de fauna silvestre

EL VALLE

El Parque Ecológico Zacango, ubicado en el municipio de Calimaya conmemoró su 45 aniversario como uno de los espacios más emblemáticos del Estado de México dedicados a la conservación de la vida silvestre, la educación ambiental y el cuidado de la biodiversidad.

Como parte de las actividades conmemorativas, realizaron el izamiento de la bandera alusiva al 45 aniversario, así como la develación de una placa conmemorativa, actos simbólicos que reconocen la trayectoria del parque y su impacto en la protección de diversas especies animales a lo largo de más de cuatro décadas.

Autoridades y personal del parque destacaron que este aniversario no solo representa el paso del tiempo, sino el compromiso permanente de Zacango con la preservación de la fauna, la investigación, la educación ambiental y la sensibilización de generaciones de visitantes sobre la importancia del respeto a la naturaleza.

Desde su apertura, el Parque Ecológico Zacango se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y convivencia familiar, es un espacio que cuida y es hogar de especies nacionales e internacionales bajo esquemas de manejo y conservación, además de ser un punto clave para la difusión de la cultura ambiental en la entidad.

Actualmente, el Parque Ecológico Zacango alberga más de 180 especies de fauna silvestre, entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios, muchas de ellas bajo algún estatus de protección. El recinto es hogar de más de mil ejemplares, y se ha consolidado como uno de los lugares más importantes del centro del país en materia de conservación, reproducción de especies, educación ambiental y sensibilización sobre el cuidado de la biodiversidad.

Con la celebración del 45 aniversario, el espacio reafirmó la vocación de Zacango como un parque vivo, en constante crecimiento, que continúa fortaleciendo acciones para el bienestar animal y la protección del entorno natural, dejando un legado que permanece vigente y que sigue inspirando el amor y el respeto por la vida silvestre.