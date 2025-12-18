Los directores que han puesto a temblar a la iglesia

Staff/RG

En más de 100 años de la historia del cine, la religión sigue siendo uno de los terrenos más peligrosos por explorar. Creadores como Martin Scorsese, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice y Mel Gibson fueron severamente criticados y algunos hasta amenazados por sus propuestas.

El código Da Vinci, La pasión de Cristo y Cónclave han sido los filmes con temáticas religiosas con mejor taquilla a nivel mundial.

Basados en hechos más apegados a la realidad, Spotlight y Cónclave, son los únicos en este listado que lograron llevarse al menos un premio Oscar.

Desde los inicios del cine, El evangelio ha resultado ser una de las historias más atractivas para contar en la pantalla grande. Los mismos hermanos Lumiere, lanzaron su propia película inspirada en la vida de Jesús de Nazaret titulada Vida y pasión de Jesucristo.

Sin embargo, al ofrecer su propia versión de los hechos o simplemente abordar cualquier aspecto de la religión, múltiples directores han sido severamente criticados y señalados, al grado de sufrir intentos de boicot en sus propuestas.

La plataforma de entretenimiento Spoiler.mx realizó un estudio para crear un listado de diez de las películas con temáticas sobre religión más polémicas a lo largo de la historia del cine.

En 1965, el director Pier Paolo Pasolini, ofreció el primer filme religioso que dio de qué hablar con El evangelio según San Mateo, empezando porque se criticaron severamente sus creencias personales. Declarado abiertamente ateo, marxista y homosexual, el que el cineasta se atreviera a ofrecer su visión causó polémica desde el inicio. A pesar del escándalo, el filme fue considerado una de las mejores versiones del Evangelio por algunos sectores del Vaticano.

Basada en el musical homónimo de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, Jesucristo superestrella, el filme de Norman Jewison llegó para revolucionar este pasaje de la vida de Jesús, con una versión cargada de psicodelia, bailes y ópera rock, lo que encendió las alarmas inmediatamente. De acuerdo al análisis de Spoiler, la Iglesia Católica movilizó a monjas, sacerdotes e incluso directores de colegios religiosos para boicotear el filme y prohibió a sus seguidores verla.

Reconocidos por su humor cargado de sátira e irreverencia, el grupo de comediantes británicos: Monty Python, generó toda clase de señalamientos con su filme La vida de Brian al presentar a su protagonista Brian de Nazaret, quien nace el mismo día de Navidad que su vecino Jesucristo y pasa sus días siendo confundido por el mesías. Su película fue acusada de blasfemia y prohibida en países como Irlanda y Noruega. La polémica fue tal que se transmitió un debate en el programa Friday Night, Saturday Morning de la BBC e incluso hay un documental al respecto que salió en 2007.

Con La última tentación de Cristo, el director Martin Scorsese también fue condenado. Basado en la novela homónima de Nikos Katzantzakis, su filme muestra a un Jesús ansioso por una vida normal, incluido su despertar sexual. El argumento causó tal revuelo que el propio Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta condenaron el proyecto e invitaron al público a boicotearlo. En Francia, una sala de cine fue atacada con bombas molotov durante el estreno, y en Estados Unidos religiosos impidieron la entrada a las salas de cine e incluso incendiaron algunas de ellas.

Por su relato cargado de crudeza, violencia y sangre, centrado en las últimas horas de Jesús y el maltrato que recibió durante su crucifixión, el evangelio según Mel Gibson, titulado La pasión de Cristo, es considerado uno de los más polémicos y brutales, por lo que el mismo actor tuvo que invertir 30 millones para sacar su filme a flote. Dentro de los escándalos alrededor de su estreno estuvo la muerte de Peggy Scott, una espectadora quien tuvo una crisis cardíaca en medio de la escena de la crucifixión, y aunque fue trasladada de urgencia al hospital, murió antes de llegar.

A pesar de ya no se centrarse en los escritos sobre la vida de Jesus, películas como El crimen del padre Amaro (2002) del director mexicano Carlos Carrera, El Código Da Vinci (2006) de Ron Howard, La duda (2008) de John Patrick Shanley, Spotlight (2015) de Tom McCarthy y Cónclave (2024) de Edward Berger, son filmes que también han puesto a temblar a la iglesia por plasmar temáticas, que ficción o realidad, ponen sobre la mesa algunos de los señalamientos más polémicos que se han suscitado en términos de religión.

Casos de pederastia por parte de sacerdotes, abusos, crímenes y corrupción alrededor de un terreno sagrado han captado la atención de público y creadores por igual.

De acuerdo con lo arrojado en el conteo de Spoiler.mx, El Código Da Vinci y La Pasión de Cristo son los filmes religiosos con mayor taquilla a nivel mundial, probando que la audiencia está constantemente atraída por conocer, por un lado, nuevas perspectivas y misterios alrededor de la historia de Jesús, pero por el otro, también busca versiones más fidedignas, sin importar qué tan crudas sean.

En cuanto a los premios, hablando específicamente de la academia, se muestra una clara preferencia por hechos más apegados a una realidad tangible, como lo fue el escándalo mediático de Spotlight y el proceso de elección papal reflejado en Cónclave.