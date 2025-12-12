Dúo de invierno sensacional

Staff/RG

En esta temporada donde el frío nos invita a recogernos, nada reconforta más que el abrazo cálido de dos bebidas pensadas para cuidarnos y disfrutar. Con un toque de leche o mantequilla que aporta suavidad y energía, este dúo celebra el placer de vivir el invierno con calma, bienestar y sabor sensacional.

En esta temporada donde el frío nos invita a recogernos, nada reconforta más que el abrazo cálido de dos bebidas pensadas para cuidarnos y disfrutar. Con un toque de leche o mantequilla que aporta suavidad y energía, este dúo celebra el placer de vivir el invierno con calma, bienestar y sabor sensacional.

Horchata Caliente

Ingredientes

½ taza de arroz

1 raja de canela

2 tazas de agua

2 taza de Half & Half Lyncott

½ taza de leche evaporada

3 cds de azúcar mascabado

Preparación

Remoja el arroz en agua aparte durante una hora. En una licuadora agrega el arroz previamente remojado junto con el resto de los ingredientes, agua, leche Half & Half, leche evaporada y el endulzante. Licua durante 5 minutos en alta potencia o pulverizar. Cuela la mezcla en una olla o cacerola. Lleva el recipiente a fuego medio y deja hervir por 4-6 minutos, disminuye el fuego y deja espesar a tu gusto (No dejes de mover con constancia) Sirve caliente en tazas pequeñas y disfruta de su cremoso sabor.

Leche Dorada / Latte de Cúrcuma

Ingredientes

2 tazas de leche entera o deslactosada

1/4 cdta de cúrcuma molida

1 pizca de jengibre molido

1/4 cdta de canela

1 pizca de pimienta negra

1-2 cucharadas de Mantequilla Lyncott

Crema Batida Lyncott reducida en grasas

Preparación

En una cacerola pequeña agrega la leche junto con las especias, lleva a fuego lento y deja hervir durante 3 minutos hasta lograr un espesor. Retira del fuego y agrega una cucharadita de mantequilla. Sirve en una taza y corona con crema batida para dale un toco suave de dulzor.

Sobre Lyncott: Lyncott Alimentaria S.A.P.I., conocida por su marca Lyncott, es una empresa 100% mexicana con 80 años en la industria de los derivados de lácteos. A lo largo de su existencia, la compañía se ha caracterizado por la innovación dentro de sus productos, y hoy es líder en ventas en crema para café, queso cottage y crema para batir. La compañía aporta a la economía del país más de 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos, divididos entre la cadena de proveedores que van desde ranchos lecheros, hasta fabricantes de envases, etiquetas y todo lo que conlleva la fabricación de los productos Lyncott. Asimismo, cuenta con dos plantas de producción en Querétaro y 17 CEDIS (centros de distribución) en la República Mexicana.