Dúo de invierno sensacional

En esta temporada donde el frío nos invita a recogernos, nada reconforta más que el abrazo cálido de dos bebidas pensadas para cuidarnos y disfrutar. Con un toque de leche o mantequilla que aporta suavidad y energía, este dúo celebra el placer de vivir el invierno con calma, bienestar y sabor sensacional.
- Horchata Caliente
- Ingredientes
- ½ taza de arroz
- 1 raja de canela
- 2 tazas de agua
- 2 taza de Half & Half Lyncott
- ½ taza de leche evaporada
- 3 cds de azúcar mascabado
Preparación
- Remoja el arroz en agua aparte durante una hora.
- En una licuadora agrega el arroz previamente remojado junto con el resto de los ingredientes, agua, leche Half & Half, leche evaporada y el endulzante.
- Licua durante 5 minutos en alta potencia o pulverizar. Cuela la mezcla en una olla o cacerola.
- Lleva el recipiente a fuego medio y deja hervir por 4-6 minutos, disminuye el fuego y deja espesar a tu gusto (No dejes de mover con constancia)
- Sirve caliente en tazas pequeñas y disfruta de su cremoso sabor.
Leche Dorada / Latte de Cúrcuma
Ingredientes
- 2 tazas de leche entera o deslactosada
- 1/4 cdta de cúrcuma molida
- 1 pizca de jengibre molido
- 1/4 cdta de canela
- 1 pizca de pimienta negra
- 1-2 cucharadas de Mantequilla Lyncott
- Crema Batida Lyncott reducida en grasas
Preparación
- En una cacerola pequeña agrega la leche junto con las especias, lleva a fuego lento y deja hervir durante 3 minutos hasta lograr un espesor.
- Retira del fuego y agrega una cucharadita de mantequilla.
- Sirve en una taza y corona con crema batida para dale un toco suave de dulzor.
Sobre Lyncott: Lyncott Alimentaria S.A.P.I., conocida por su marca Lyncott, es una empresa 100% mexicana con 80 años en la industria de los derivados de lácteos. A lo largo de su existencia, la compañía se ha caracterizado por la innovación dentro de sus productos, y hoy es líder en ventas en crema para café, queso cottage y crema para batir. La compañía aporta a la economía del país más de 1,000 empleos directos y 3,000 indirectos, divididos entre la cadena de proveedores que van desde ranchos lecheros, hasta fabricantes de envases, etiquetas y todo lo que conlleva la fabricación de los productos Lyncott. Asimismo, cuenta con dos plantas de producción en Querétaro y 17 CEDIS (centros de distribución) en la República Mexicana.
