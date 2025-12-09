Más partidos amistosos para México en enero

AS MÉXICO

La Selección de México ya tiene dos rivales confirmados para el mes de enero. Se trata de Bolivia, a la cual enfrentarán en La Paz, y el equipo de Panamá, ya clasificada al Mundial, desde la capital de aquel país. El periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, compartió en su cuenta de X la información.

Estos serán los primeros rivales del Tricolor en 2026. Posteriormente, en la fecha FIFA de marzo, sostendrá duelos ante Bélgica el 31 de dicho mes desde el Soldier Field de Chicago, y Portugal esto el día 28 en la reinauguración del Estadio Banorte. En dichos encuentros se prevé que las naciones europeas convoquen a sus grandes figuras.

De esta manera el combinado de Javier Aguirre intentará prepararse para llegar en condiciones óptimas a la Copa del Mundo. El viernes pasado desde Washington D.C. se llevó a cabo el sorteo en el cual se definió que Sudáfrica, Corea del Sur y la selección ganadora del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Chequia o Irlanda acompañarán a México en el grupo A.

Al día siguiente del sorteo, la FIFA develó el calendario oficial con las sedes y horarios de los encuentros. En el caso mexicano, se sabía de antes que habría 13 duelos en el territorio, los cuales quedaron repartidos de la siguiente manera:

11 de junio | Estadio Azteca | 13:00 | México vs Sudáfrica

11 de junio | Estadio Akron | 20:00| Corea vs Ganador repechaje europeo

14 de junio | Estadio BBVA | 20:00 | Europeo vs Túnez

17 de junio | Estadio Azteca | 20:00 | Uzbekistán vs Colombia

18 de junio | Estadio Akron | 19:00 | México vs Corea

20 de junio | Estadio BBVA | 22:00 | Túnez vs Japón

23 de junio | Estadio Akron | 20:00 | Colombia vs Congo, Nueva Caledonia o Jamaica

24 de junio | Estadio Azteca | 19:00 | Europeo vs México

24 de junio | Estadio BBVA | 19:00| Sudáfrica vs Corea

26 de junio | Estadio Akron | 19:00| Uruguay vs España

29 de junio | Estadio BBVA | 19:00 | (Dieciseisavos de final), Primero grupo F vs Segundo grupo C

30 de junio | Estadio Azteca | 19:00 | (Dieciseisavos de final), Primero grupo A vs Tercero grupos G, E, F, H, I

5 de julio | Estadio Azteca | 18:00 | Octavos de final