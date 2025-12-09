En 2026 Puebla capital tendrá cámaras de seguridad con Inteligencia Artificial: Pepe Chedraui

Inteligencia Artificial ayudará a supervisar cámaras de videovigilancia

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, adelantó que el el próximo año se incrementará el número de cámaras de videovigilancia, pero con Inteligencia Artificial.

Ante esto, precisó que la próxima semana se reunirá con dos empresas, que le presentarán propuestas con este tipo de tecnología, con el objetivo de que más ciudadanos puedan conectar con una de ellas para reforzar la seguridad, porque estarán instaladas fuera de sus viviendas o negocios.

Explicó que la Inteligencia Artificial ayudará a la supervisión de estos dispositivos, para tener vigilada a la capital poblana.