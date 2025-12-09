En 2026 Puebla capital tendrá cámaras de seguridad con Inteligencia Artificial: Pepe Chedraui

Inteligencia Artificial ayudará a supervisar cámaras de videovigilancia
María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, adelantó que el el próximo año se incrementará el número de cámaras de videovigilancia, pero con Inteligencia Artificial.
Ante esto, precisó que la próxima semana se reunirá con dos empresas, que le presentarán propuestas con este tipo de tecnología, con el objetivo de que más ciudadanos puedan conectar con una de ellas para reforzar la seguridad, porque estarán instaladas fuera de sus viviendas o negocios.
Explicó que la Inteligencia Artificial ayudará a la supervisión de estos dispositivos, para tener vigilada a la capital poblana.
You may also like
-
Julio Huerta expone avance de la iniciativa de Revocación de Mandato
-
Video: Presenta Pepe Chedraui Operativo “Guadalupe-Reyes”; destaca trabajo entre los tres órdenes de gobierno
-
Con fe y devoción, peregrinos hacen la travesía hacia la Basílica de Guadalupe
-
Puebla FC anuncia sus primeras 4 bajas para el próximo torneo
-
El Toluca sueña en grande y el “Turco” quiere coronar el año con título