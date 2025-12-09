Ceposami, rostro humano que ha llevado salud a 5 mil familias: Armenta

– El gobernador Alejandro Armenta destaca que la salud mental constituye una prioridad para el Estado.

– Las acciones de los tres órdenes de gobierno tienen el objetivo de garantizar el derecho humano a la vida.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El derecho humano a la vida constituye una prioridad; así lo afirmó el gobernador Alejandro Armenta al informar que, a mes y medio de la apertura del Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), se ha brindado esperanza y atención a casi 5 mil familias, ya que para su gestión resulta esencial salvaguardar la calidad de vida.

Durante la conferencia de prensa y acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal del Desarrollo para la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, el mandatario subrayó que su administración se mantiene alineado con las políticas sociales impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para atender las causas de los fenómenos sociales. Agregó que todas las acciones ejecutadas por los tres órdenes de gobierno mediante instituciones como el SEDIF, tienen el propósito de garantizar el primer derecho humano: la vida.

Alejandro Armenta reiteró que el CEPOSAMI es un modelo exitoso con rostro humano, que busca proteger a las niñas, niños y adolescentes, ya que el gobierno estatal se ocupa de las necesidades de la población, sin omisión.

Durante su intervención, la directora de CEPOSAMI, Umi Choda Morales, afirmó que el modelo de atención garantiza una intervención integral, ética y especializada, porque el compromiso es que nadie se quede sin apoyo. Explicó que las familias pueden acudir directamente o agendar cita vía telefónica, posteriormente serán recibidos por personal de trabajo social para canalizar al paciente al área correspondiente o a la dependencia indicada.

Por su parte, la secretaria técnica de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Alejandra Santiago, puntualizó que la salud mental es muy importante, por ello destacó el trabajo en conjunto con el gobernador Alejandro Armenta. Agregó que tienen a disposición la Clínica de Salud Mental de Adicciones, donde se atienden temas de ansiedad, depresión y adicción. Además, indicó que también cuentan con 11 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones que son enlace con el CEPOSAMI.

Finalmente, el director del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, José Antonio Aguilar, refirió que como parte de la Red de los Servicios de Salud Mental, a través del nosocomio brindan consulta externa, hospitalización, servicios de psiquiatría y psicología; atención a problemas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, esquizofrenia y bipolaridad.