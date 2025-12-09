19 de diciembre presentarán resultados de auditoría a la SEP: Choco Parra

Erika Méndez
El próximo 19 de diciembre, el gobierno de Puebla presentará los resultados de la auditoría a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El coordinador del gabinete José Luis García Parra recordó que está en análisis la presunta designación irregular de plazas durante el 2024 y 2025.
Destacó que dentro de las investigaciones se incluyen procesos desde el año 201 denunciados incluso por los propios docentes.
