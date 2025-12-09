Baños de Ruta costarán 5 pesos: Norma Layón

- En enero entrarán en servicio
Erika Méndez
En enero entrarán en servicio los baños en los paraderos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), reveló la titular de Carreteras de Cuota, Norma Layón.
En entrevista, dijo que el costo será de cinco pesos para todos los usuarios, se pagará a través de unas cajas al exterior.
Aseguró que ya cuentan con todos los servicios; sin embargo, aún están definiendo qué día de enero arrancarán, pues continúan trabajando en las adecuaciones.
