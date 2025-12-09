Lo detuvieron por amenazar y armar gresca en Atlixco

Desde Puebla
Elementos de la Policía de Atlixco aseguraron a un hombre en el fraccionamiento Monte Cristo, luego de que vecinos lo señalaron por causar daños a un domicilio, amenazas y agredir físicamente a una mujer.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:45 horas, cuando los oficiales realizaban labores de vigilancia y fueron alertados sobre un individuo en aparente estado de ebriedad que alteraba el orden público. A su llegada, los habitantes denunciaron que el sujeto había roto un vidrio y amenazado.
Durante la intervención, el masculino en primer momento evita descender de su vehículo y posteriormente desciende del mismo agredió a una mujer quien se encontraba en el lugar, por lo que fue controlado, detenido e informado de sus derechos. Finalmente, fue puesto a disposición del Ministerio Público por los posibles delitos de daño en propiedad ajena y amenazas.
