Ayuntamiento busca que motociclistas usen cascos certificados: Pepe Chedraui

Pondremos orden en el uso de motocicletas
María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib señaló qud su gobierno trabaja, para regular las motocicletas.
Por ello, se busca que los conductores usen casco certificado.
En sentido, indicó que a través de los operativos se han remitido más de 5 mil unidades de este tipo de transporte.
El primer regidor del municipio de Puebla comentó que su administración no se opone a este tipo de unidades, pero se tienen que respetar las reglas.
