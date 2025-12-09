Helmut Marko se va de Red Bull

ADRENALINA
Laurent Mekies, jefe de Red Bull, señaló que es triste que Helmut Marko los deje. “Ha sido una parte integral de nuestro equipo”
Helmut Marko, uno de los principales críticos del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, se va de Red Bull. El asesor fue uno de los principales aliados del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno Max Verstappen.
“Es una noticia muy triste que Helmut nos deje”, dijo el jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, en un comunicado en la red social X.
“Ha sido una parte tan integral de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas”, agregó.
El que no hayan salido campeón Max Verstappen en 2025, fue un hecho que le dejó claro que es momento de dar un paso al costado.
“Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin a esta larga, intensa y exitosa etapa”, agregó.
Mekies, director del equipo desde julio tras el despido de Christian Horner, había insinuado que se estaban preparando cambios.
“La Fórmula 1 no es un entorno estático: siempre estamos ajustando la organización, ya sea en el ámbito técnico o deportivo”, había explicado el dirigente.
