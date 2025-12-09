Desde la Pasión

Helmut Marko se va de Red Bull

By Redaccion1 / 9 diciembre, 2025

Laurent Mekies, jefe de Red Bull, señaló que es triste que Helmut Marko los deje. “Ha sido una parte integral de nuestro equipo”

Helmut Marko, uno de los principales críticos del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, se va de Red Bull. El asesor fue uno de los principales aliados del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno Max Verstappen.

“Es una noticia muy triste que Helmut nos deje”, dijo el jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, en un comunicado en la red social X.

“Ha sido una parte tan integral de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas”, agregó.

Helmut Marko pasó 20 años en Red Bull, un camino que lo considera como extraordinario y exitoso.
“Llevo seis décadas involucrado en el automovilismo, y los últimos 20 años en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria y sumamente exitosa. Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a formar y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”, comentó.

El que no hayan salido campeón Max Verstappen en 2025, fue un hecho que le dejó claro que es momento de dar un paso al costado.

“Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin a esta larga, intensa y exitosa etapa”, agregó.

Mekies, director del equipo desde julio tras el despido de Christian Horner, había insinuado que se estaban preparando cambios.

“La Fórmula 1 no es un entorno estático: siempre estamos ajustando la organización, ya sea en el ámbito técnico o deportivo”, había explicado el dirigente.

