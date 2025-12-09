Helmut Marko se va de Red Bull

ADRENALINA

Laurent Mekies, jefe de Red Bull, señaló que es triste que Helmut Marko los deje. “Ha sido una parte integral de nuestro equipo”

Helmut Marko, uno de los principales críticos del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, se va de Red Bull. El asesor fue uno de los principales aliados del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno Max Verstappen.

“Es una noticia muy triste que Helmut nos deje”, dijo el jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, en un comunicado en la red social X.

“Ha sido una parte tan integral de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas”, agregó.