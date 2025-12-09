El fenómeno global de Bad Bunny: fans de 77 países acudirán a los 8 conciertos del cantante

Staff/RG

La Ciudad de México reafirma su posición en el circuito internacional del entretenimiento en vivo.

Bad Bunny regresa a la Ciudad de México con ocho fechas de su aclamado “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, una de las giras más esperadas del año y un despliegue artístico que redefine los estándares del espectáculo en vivo. Sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros representan no solo un hito en su carrera, sino también un momento histórico para el entretenimiento en vivo en nuestro país.

La respuesta del público ha sido apabullante. Para estas ocho noches, la Ciudad de México recibirá a asistentes de 77 países, quienes viajarán exclusivamente para vivir la experiencia del tour, confirmando el alcance global del artista y el papel de la ciudad como epicentro del turismo musical en América Latina.

Además, el 45% del público proviene de otros estados de la República, reflejo del magnetismo del espectáculo y del impacto que genera en la movilidad, la ocupación hotelera y la derrama económica de la región, impulsando a la CDMX como una de las ciudades más atractivas para los conciertos de talla internacional.

El furor por Bad Bunny se refleja también en su conexión con las audiencias jóvenes: seis de cada diez asistentes tienen entre 18 y 34 años, consolidándolo como uno de los actos más influyentes para las nuevas generaciones.

La demanda, como era de esperarse, hizo historia. Más de 3 millones de personas ingresaron a la página oficial de Ticketmaster en busca de boletos para estas fechas, posicionando a esta serie de conciertos entre los más solicitados en la historia reciente.

A este fenómeno se suma una tendencia global que confirma el reporte Living for Live de Live Nation y que señala que el 59% de los fans en el mundo viaja al menos una vez al año para asistir a un concierto, y que el 68% gasta lo mismo o más en viajes relacionados con música que en otro tipo de viajes. Este comportamiento —que en México se vuelve evidente con asistentes provenientes de decenas de países— refleja cómo los conciertos se han convertido en experiencias destino que mueven economías y culturas a escala global.

El público podrá disfrutar de un montaje visualmente imponente, con una escenografía diseñada por el propio artista y una propuesta sonora que ha reinventado la experiencia del género urbano. Cada elemento del show —desde la narrativa visual hasta la selección musical— ha sido creado para sumergir al público en un espectáculo de vanguardia.

Bad Bunny llega a México con una producción tan ambiciosa como personal, lista para convertir a la Ciudad de México en el punto de encuentro de uno de los artistas más influyentes del planeta.