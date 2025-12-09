“Me halaga ser el primer potosino Campeón de Nascar México”: Alex de Alba Jr.

Staff/RG

Alex de Alba Jr. del Racing Team, campeón de NASCAR México 2025, manifestó que se siente halagado de ser el primer piloto de San Luis Potosí en conseguir el campeonato de NASCAR México y que ha recibido un reconocimiento de las autoridades del deporte del estado, por ese galardón.

“Me enorgullece haber logrado eso y agradezco a las autoridades el reconocimiento que me otorgaron, porque es algo que busqué desde que ingresé al automovilismo”, expresó.

El piloto del auto No. 48, recordó las últimas vueltas de la carrera disputada en Puebla el 9 de noviembre: “Cuando aparece la bandera amarilla y se reducen las diferencias pensé que aunque era difícil, no era imposible. Salimos de la dos y antes de llegar a la tres mi hermano Antonio que es mi spotter, me avisa lo que había pasado adelante, la verdad es que todo era polvo y humo, no se como le hice para pasar e incluso cuando lo conseguí no sabía en qué posición iba. Solamente aceleré y me fui en busca de la bandera a cuadros, hasta que me avisaron que había ganado”.

Alex comentó además que como en todo deporte a veces hace falta un poco de suerte y afortunadamente él la tuvo: “Quiero dejar bien en claro que no solamente fue por suerte, sino también por el trabajo que todos hicimos a lo largo del año, porque sin ello ni aún con suerte lo hubiéramos podido conseguir”.

“El AGA Racing Team es un equipo muy profesional, siempre se trabaja sin dejar de lado ningún detalle. Para ser un campeón, es fundamental trabajar arduamente y tener la disciplina necesaria para superar los obstáculos y alcanzar los objetivos. La mentalidad de campeón es esencial, ya que implica ser disciplinado, tener hambre y dar todo de sí mismo. Además, los campeones no se detienen en sus logros, sino que buscan constantemente mejorar y no aceptan el estancamiento. La actitud y la mentalidad ganadora son clave para rendir al máximo y no rendirse ante los desafíos”.

Agregó que se lleva muy bien con todos los que integran el AGA Racing Team y que eso es fundamental para cualquier piloto, porque le otorga la tranquilidad de contar con un buen auto y todo lo que se requiere para conseguir los objetivos fijados.

Por último hizo saber que para 2026 continuará con el equipo campeón y que la mira está centrada en retener el máximo galardón de NASCAR México.