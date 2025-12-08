El disco “Coming Home Live” de Scorpions, se lanzó a nivel mundial el pasado viernes 5 de diciembre

El concierto en vivo que dio la icónica banda en el estadio Hanover en Alemania, su ciudad natal.

Con dicha presentación celebraron 60 años de impecable trayectoria artística.

Una de las bandas más importantes en la historia de la música a nivel global.

Por Mino D’Blanc

Para celebras sus 60 años de impecable trayectoria musical, consolidándose como una de las bandas más importantes de la historia a nivel mundial, Scorpions se presentó en el estadio de Hanover en Alemania, su ciudad natal y en donde todo comenzó en su carrera.

En cuestión de segundos fueron vendidas 45,000 entradas que agotaron dicho recinto.

“Coming Home” fue el lema de este concierto y “Coming Home Live” es el título del álbum en directo que lo acompaña y que brinda a los fans de todo el mundo la oportunidad de vivir ese momento tan especial.

El pasado viernes 5 de diciembre, Spinefarm / Vertigo / Universal lanzó este extraordinario concierto, que incluye todos los grandes éxitos de la banda y muchas sorpresas musicales, como álbum en directo en vinilo y CD, disponible a partir de dicho día.

Rudolf Schenker, quien fundó Scorpions, comentó: “en aquel entonces, solo queríamos formar parte de la familia global del rock; ese era nuestro sueño. Desde entonces, hemos compartido escenario con Aerosmith y Kiss, con Metallica, AC/DC, y ni siquiera recuerdo quién más nos fascina: la Filarmónica de Berlín”.

Scorpions siempre se ha sentido como en casa al actuar en los principales estadios del mundo. Pero aún más, a lo largo de los años, también han influido en generaciones de fans del rock, moldeando sin duda el estilo y la música de artistas más jóvenes y otras leyendas.

El legendario Bon Jovi comentó sobre la banda: “son lo mejor que le pudo haber pasado al hard rock o al heavy metal”. Kirk Hammett, de Metallica, puntualizó: “todavía recuerdo la fascinación que me causó la portada de “Toky Tapes”. Desde entonces fui el mayor fan de Scorpions y busqué por todas partes toda la información posible sobre esta banda”.

Miembros de Smashing Pumpkins, Mötley Crüe y Green Day, hasta Guns N’ Roses y KISS, han afirmado que las canciones de Scorpions tuvieron una gran influencia en su música. El bagaje de sus años de carrera se ha convertido en un tesoro inagotable, conectando el ayer con el mañana, desde 1965 hasta el icónico concierto en el Hanover Stadium Arena el 5 de julio.

El cantante del icónico grupo, Klaus Meine aseveró: “el motor que impulsa a Scorpions es la adrenalina que se siente al tocar en vivo. Es el elemento más importante y el más fuerte. Scorpions es una banda que, desde sus inicios, se ha ganado un lugar en el escenario, en algunos de los escenarios más grandes del mundo, en los estadios y arenas más grandes. Siempre fue un reto conquistar a los fans y ofrecer un gran espectáculo en vivo”.

Scorpions siempre estuvo a la altura de las circunstancias y superó ese reto en cada ocasión.

Matthias Jabs, guitarrista principal de la banda, discernió: “no me gusta pensar en el pasado. Prefiero pensar en lo que estamos haciendo ahora o en lo que haremos. Y por eso, para mí, el concierto en el estadio de Hannover es lo más importante ahora mismo”.

Algunos de los logros memorables e importantes de Scorpions a lo largo de 6 décadas:

-Más de 120 millones de discos vendidos.

-Actuaron en el primer festival Rock in Río, ante 1,3 millones de fans.

-10 conciertos con entradas agotadas como la primera banda de Occidente en Leningrado y posteriormente en el Festival de Música por la Paz de Moscú.

-Agotaron las entradas del infame Madison Square Garden de Nueva York tres veces consecutivas.

-Dos docenas de álbumes de estudio y conciertos, galardonados con nueve discos de oro y cuatro de platino en Alemania, entre otros.

-Más de 5000 conciertos en todo el mundo.

-Hay licores Scorpions: whisky y cerveza.

-Hay un sello de Scorpions, así como una calle Scorpions en Madrid. El 6 de octubre se celebra anualmente el Día de Scorpions en Los Ángeles. *Los galardones son innumerables, incluyendo el Premio Word Music, el Echo, una estrella en el Hollywood Rock Walk y la incorporación al Salón del Heavy Metal. En Brasil, una nueva especie de araña recibió su nombre, e innumerables niños en todo el mundo llevan sus nombres como homenaje a la banda.

-A nivel mundial, se entregaron 127 premios de metales preciosos: 58 de platino, 67 de oro y dos de plata. La mayoría de los premios provinieron de Francia (18) y Estados Unidos (14).

-El sencillo “Wind of Change” es el más vendido de una banda alemana. Se han vendido más de 15 millones de sencillos. La canción ha sido vista más de mil millones de veces en Vevo, más que cualquier otra canción de una banda alemana a nivel mundial. Alcanzó el número uno en las listas de éxitos en once países. En total, se posicionó en 78 países.

