Selecciones nacionales jugarían amistosos en territorio mexicano previo al Mundial 2026

SOY FÚTBOL

El ambiente futbolero en México está que arde con la llegada del sorteo para la Copa del Mundo 2026. Las selecciones nacionales ya están moviendo sus fichas para preparar su camino hacia el torneo más esperado del planeta. Según Claro Sports, varios equipos están considerando a México como sede para sus partidos de preparación, aunque no todos los estadios estarán disponibles para estos encuentros.

Entre los inmuebles que no podrán ser utilizados se encuentran el Estadio Universitario de Nuevo León y la cancha de los Xolos de Tijuana. Estos estadios están reservados para otros eventos, lo que obliga a las selecciones a buscar alternativas dentro del territorio mexicano. Sin embargo, la pasión por el fútbol en México asegura que no faltarán opciones para recibir a los equipos internacionales.

El Gigante de Acero en Monterrey, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio Azteca serán las sedes oficiales del Mundial 2026, lo que abre la posibilidad de que otros estadios se sumen a la fiesta con partidos amistosos. La expectativa es alta, y los aficionados mexicanos están listos para recibir a las estrellas del fútbol mundial.

La definición de las selecciones que jugarán en México dependerá en gran medida del sorteo del viernes. Este evento permitirá a los equipos establecer su plan de trabajo y decidir dónde realizarán sus partidos de preparación. La emoción está en el aire, y los fanáticos esperan con ansias ver a sus ídolos en acción.

Además, México ya tiene un partido amistoso confirmado para la reinauguración del Estadio Azteca en marzo de 2026. La selección mexicana se enfrentará a Portugal, con la presencia estelar de Cristiano Ronaldo. Este encuentro promete ser un espectáculo inolvidable y un adelanto de lo que será el Mundial en tierras mexicanas.