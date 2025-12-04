EU cancela la visa al director de Aduanas de México por presunto «huachicol fiscal»

PUBLIMETRO MÉXICO

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Márquez, quien estaba a cargo de investigar casos de “huachicol fiscal”, quedó impedido de ingresar a territorio estadounidense.

Revocación de visa a Alex Tonatiuh Márquez

Esta cancelación de visa lo convierte en el primer funcionario federal de ANAM en recibir esa medida, en un contexto en el que Washington ha revocado permisos de entrada a decenas de autoridades mexicanas, esto in contar a gobernadores y exgobernadores por posibles vínculos con actividades ilícitas.

Y es que, el retiro del documento se da mientras Márquez enfrenta múltiples señalamientos: desde la compra de relojes de lujo cuyo costo ronda los ocho millones de pesos y hasta investigaciones previas en las que figura como apoderado legal de una empresa investigada por operaciones simuladas y depósitos no declarados.

A pesar de esto, el funcionario declaró que planea solicitar una nueva visa y sostuvo que esta medida al ser personal no afectará su desempeño dentro de ANAM.

Este hecho causa controversia entre los ciudadanos, ya que la cancelación ha generado dudas sobre cómo el retiro de visas por parte de Estados Unidos está siendo utilizado como herramienta diplomática en el marco de la lucha contra el contrabando de hidrocarburos y el lavado de dinero en México.