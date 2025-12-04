Aprueba Congreso Ley de Egresos 2026 de Puebla

– Se prevé un aumento de 4.1 por ciento en los recursos para el próximo año

– Impulsan la cultura y fechas conmemorativas, así como la perspectiva de género

Desde Puebla

En sesión ordinaria, las y los integrantes de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026, que prevé un aumento de 4.1 por ciento en los recursos para el próximo año y se proyecta la obtención de 131 mil 365 millones de pesos.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Miguel Márquez Ríos destacó que se aprobaron reasignaciones presupuestales para rubros de protección civil, inclusión, turismo, innovación y apoyo a migrantes.

El legislador también detalló las diferentes partidas para los proyectos de infraestructura, salud, educación, seguridad, medio ambiente, innovación y acciones de impacto social, en donde se manifiesta una visión humanista.

Por su parte, la diputada Delfina Pozos Vergara puso énfasis en las reducciones nominales que registran diferentes rubros. Mientras que la diputada Esther Martínez Romano indicó que se atienden temas clave como la educación, salud, bienestar social y servicios básicos para las y los poblanos.

En otro momento de la sesión, se aprobaron los dictámenes para expedir 42 Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2026 y la Zonificación Catastral, Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, así como los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado.

De igual forma, el Congreso aprobó el dictamen con el análisis de 325 Informes Individuales de las Entidades Fiscalizadas del Ejercicio 2023, remitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

IMPULSA CONGRESO LA CULTURA Y FECHAS CONMEMORATIVAS

Por otra parte, las y los diputados aprobaron el dictamen para declarar el 3 de abril de cada año como “Día del Natalicio del Cadete Vicente Suárez, héroe de Chapultepec y símbolo de valor en la defensa de la patria”.

Asimismo, avalaron el acuerdo para exhortar a la persona titular del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, así como a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales para que, en el marco del Día Mundial y Estatal de la Lucha Contra el VIH/SIDA, durante el mes de diciembre, iluminen sus edificios de color rojo.

Así como para que lleven a cabo acciones de sensibilización de las y los servidores públicos sobre el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para garantizar el respeto a los derechos humanos, así como una atención digna y adecuada de las personas con estos padecimientos.

En su posicionamiento sobre este acuerdo, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez señaló que las personas con VIH/SIDA enfrentan discriminación en espacios laborales y sociales, por lo que se deben realizar acciones de concientización y políticas públicas que garanticen la inclusión y los derechos humanos.

Como parte del orden del día, la diputada Elisa Limon Balderrabano presentó una iniciativa para declarar “Benemérito Heroico del Estado de Puebla al Coronel Manuel Molina”, por haber sido el primer combatiente de todo el Ejército de Oriente en hacer frente al Ejército Invasor Francés y por su participación en ciento doce batallas en defensa de México, entre 1854 y 1876, así como promover la educación entre la población indígena.

Además, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para declarar el día 4 de diciembre de cada año como el “Día de la Toma de Chiautla de Tapia y del Cura Mariano Antonio Tapia”.

Esto permitirá promover actividades culturales, educativas y turísticas que difundan la historia local, reconozcan a sus héroes y motiven el interés académico y social por el pasado insurgente de la región, además de favorecer la cohesión social y la promoción del patrimonio histórico del Estado.

En el mismo sentido, las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Azucena Rosas Tapia presentaron una iniciativa mediante la cual se declara “Heroica Ciudad de Pahuatlán”, derivado de la constancia de su valor cívico y militar.

Las iniciativas antes mencionadas fueron turnadas a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.

También, en materia de cultura y de forma conjunta, el diputado Miguel Márquez Ríos y la diputada Azucena Rosas Tapia presentaron iniciativas con el propósito de reconocer la figura de modificación de Declaratorias de Patrimonio Cultural, que permita consolidar una política pública dinámica, técnicamente fundada y socialmente participativa, en beneficio del patrimonio cultural de Puebla y de las futuras generaciones.

En la primera iniciativa se pretende reformar los artículos 7 fracción V, 9 fracción VII y el 25 de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, mientras que en la segunda se reforman el artículo 36 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. Las propuestas legislativas fueron enviadas a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente.

FOMENTAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a que verifiquen y, en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes a su Presupuesto de Egresos 2026, con la finalidad de incorporar la perspectiva de género en sus Matrices de Indicadores para Resultados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, e informar a esta Soberanía de los ajustes realizados.

A lo largo de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Floricel González Méndez para reformar diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con la finalidad de promover en el ordenamiento legal el uso del lenguaje incluyente y no sexista.

De igual forma, la iniciativa de la diputada Araceli Celestino Rosas para adicionar la fracción XIII al artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de integrar la perspectiva de género en la planeación y ejercicio del gasto público municipal, que permita fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la prevención de toda forma de violencia contra las mujeres y la promoción de su desarrollo integral.

Además, el punto de acuerdo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla para que instale, los días 25 de cada mes, mecanismos y herramientas de trabajo pedagógico en las escuelas para educar en igualdad, respeto y resolución no violenta de conflictos entre niñas y niños.

El exhorto de la diputada Norma Pimentel fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público. Las iniciativas de las diputadas Floricel González y Araceli Celestino a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Asuntos Municipales, respectivamente. Mientras que el exhorto de la diputada Graciela Palomares a la Comisión de Educación.

Entrega Congreso del Estado Medalla Ángeles Espinosa Yglesias 2025

-El Poder Legislativo reconoce a mujeres destacadas por su aportación y logros en los ámbitos filantrópico, público, académico, cultural, deportivo y científico

En Ceremonia Solemne, el Congreso del Estado, encabezado por el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, entregó la Medalla Ángeles Espinosa Yglesias 2025 a ocho mujeres destacadas por su participación, aportación y logros en los ámbitos: filantrópico, público, académico, cultural, deportivo y científico en la entidad.

Durante el acto protocolario, la diputada Xel Arianna Hernández García destacó que el otorgamiento de esta presea busca visibilizar el liderazgo de las mujeres en ámbitos donde antes fueron excluidas.

La legisladora subrayó el momento histórico que vive México para abrir espacios de decisión a las mujeres, “que están plenamente preparadas para liderar, decidir e inspirar”. Asimismo, afirmó que la LXII Legislatura tiene un gran compromiso para mantenerse como un espacio abierto para construir juntas una sociedad más igualitaria.

Las mujeres galardonadas fueron:

Categoría Académica

Elizabeth Montaño Casas

Categoría Científica

Sandy Carrera Altamirano

Categoría Deportiva

Luisa Julieta Escobar Parra

Categoría Filantrópica

Claudia Gavidia Arámburo Benavides

Categoría Cultural

Gloria Maldonado Arias

Ámbito Público

Tomasa Gómez Pérez

También se entregaron reconocimientos por su trayectoria y aportaciones, con mención honorífica a:

Categoría Académica

Camelia del Carmen Vergara Sánchez

Categoría Filantrópica

María de Jesús Alejandra Valdivia Márquez

Durante la entrega de reconocimientos, el diputado Elías Lozada Ortega, presidente de la Mesa Directiva, afirmó que la entrega de la Medalla Ángeles Espinosa Yglesias 2025 no es solo un acto protocolario, es un ejercicio de justicia, de memoria y de gratitud pública”.

El legislador señaló que las mujeres homenajeadas representan lo mejor del servicio, del conocimiento, de la solidaridad y del compromiso social.

“Desde el ámbito académico, científico, deportivo, cultural, filantrópico y en la vida pública, su trayectoria nos recuerda que el desarrollo de Puebla no se explica sin la participación activa de las mujeres”, afirmó tras refrendar el compromiso legislativo para mejorar las condiciones que permitan que más mujeres accedan a oportunidades reales, a espacios de decisión y a un trato verdaderamente igualitario.

En este evento se contó con la presencia de la titular de la Secretaría de las Mujeres de Puebla, Yadira Lira Navarro, así como de las diputadas Kathya Sánchez Rodríguez, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Ana Laura Gómez Ramírez, Ana Lilia Tepole Armenta y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez; además del Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera.