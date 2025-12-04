¡Rosalía regresa a México!: fechas, ciudades y cuándo comprar boletos para sus conciertos

EXCELSIOR

La cantante española estará de regreso en México para reencontrarse con sus fans en los conciertos que dará en el país.

Rosalía hace unas semanas estrenó su más reciente disco, “Lux”, y como era de esperarse, recientemente acaba de anunciar una gira mundial y hay buenas noticias para todos los fans de la cantante, ya que el tour incluirá algunos conciertos en México.

Si te gusta la música de Rosalía y quieres verla en vivo en alguno de los conciertos que dará en México, en los que seguramente cantará temas como “La Perla”, incluida en su nuevo disco, así como otros de sus éxitos como “Despechá” o “Con altura”, aquí te dejamos lo que debes saber.

¿Cuándo y dónde se presentará Rosalía en México?

Si eres fan de Rosalía y quieres verla en sus próximos conciertos en México, te contamos que será en 2026 cuando la cantante se presente en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey.

A continuación, te decimos las fechas, lugares y recintos en los que Rosalía dará sus conciertos en México como parte de su gira “LUX Tour”.

15 de agosto: Arena VFG en Guadalajara

19 de agosto: Arena Monterrey en Monterrey

24 y 26 de agosto: Palacio de los Deportes en CDMX

¿Cuándo será la venta de boletos para Rosalía en México?

Te contamos que para ver a Rosalía en alguno de sus conciertos en México, debes tomar en cuenta que habrá varias ventas para que puedas obtener tus boletos.

La primera será la venta fans con la cual deberás registrarte en la página www.rosalia.com/#tour. Esta venta se realizará el 9 de diciembre a las 9:00 AM en Ticketmaster.

La siguiente venta es la preventa Banamex con la que podrás adquirir tus entradas si tienes alguna tarjeta de débito o crédito de dicho banco. La venta será el 10 de diciembre a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Y finalmente, si no cuentas con una tarjeta de ese banco, no te preocupes, ya que puedes comprar tus boletos en la venta general que será el 11 de diciembre a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Por el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se espera que se den a conocer una vez dé inicio la primera venta de entradas para los conciertos de Rosalía.