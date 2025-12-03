Presenta SSC estrategias de seguridad por temporada decembrina

Desde Puebla

Puebla, Pue., 03 de diciembre de 2025.- Como resultado de la implementación de diversas estrategias, que tiene el objetivo de brindar protección a la población, además de generar entornos de paz, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), presentó el informe de resultados, donde destaca la implementación de operativos de seguridad y vigilancia para temporada decembrina, como es “Radar” y “Unidos Por Ti”.

En conferencia de prensa encabezada por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez y de la SSC, coronel Félix Pallares, informaron que, durante el periodo del 28 de noviembre al 1 de diciembre del presente año, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), tuvo 5 mil 344 auxilios atendidos, siendo 763 atenciones al día, teniendo un tiempo de respuesta de 6:38 minutos.

De igual forma, se han implementado ocho Operativos Centinela en 64 puntos de inspección, donde 794 vehículos, entre motocicletas y automóviles fueron inspeccionados, dando como resultado 128 unidades con estatus irregular, mismas que fueron enviadas al depósito vehicular y se efectuaron siete infracciones.

Asimismo, 92 operativos Transporte Seguro se realizaron en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta con el Estado y Defensa Nacional, donde 2 mil 221 personas se inspeccionaron, en 640 unidades, de más de 100 rutas del servicio público, permitiendo la detención de una persona por delitos contra la salud.

También, en este mismo periodo, se llevaron a cabo cinco operativos Angelópolis, donde cinco personas, originarias de Colombia (4) y Ecuador (1), fueron rescatadas. Además, se consultaron 16 personas, se inspeccionaron 19 vehículos, cuatro motocicletas fueron enviadas al depósito vehicular, y se realizaron 33 infracciones por diversos hechos de tránsito.

Por otra parte, dos operativos de Giros Negros, fueron implementados durante los días 28 y 29 de noviembre, donde se inspeccionaron 10 establecimientos, seis negocios fueron clausurados: Sapito Pulquero, Bahías del Mar, Bunker, La Klamatera, Isles y Woodys Karaoke; y se le hizo exhorto a Miches Oso.

Se llevaron a cabo dos operativos Protección Radar, durante los días 28 y 29 de noviembre, en los que fueron intervenidos 88 negocios y se realizó la entrega de lonas informativas, así como 12 descargas de la aplicación para dispositivos móviles, Seguridad Inmediata.

Derivado de estrategias, encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito, se aseguraron 105 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas, cinco armas de fuego, 30 vehículos fueron identificados, de los cuales 18 fueron recuperados y 12 involucrados en diversas conductas delictivas. Además, se reportó la detención de 107 personas, 30 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, tres al Ministerio Público para adolescentes, uno al Ministerio Público Federal y 73 más, ante el Ministerio Público.

Cabe resaltar que, en la colonia SNTE, fue detenido José “N” alias “Judas”, por su presunta participación en el delito de robo a tiendas de conveniencia. Además de que el área de Atención a Víctimas, a través de Búsqueda de Personas, lograron ubicar y regresar a sus orígenes a seis personas, entre ellas una pareja de adolescentes que eran buscados en el vecino estado de Veracruz.

El área de Protección Civil Municipal brindó 114 apoyos pre hospitalarios, 15 incendios, cinco atenciones especiales y siete rescates por diversos incidentes.

Finalmente, con el operativo interinstitucional de Municipio, Estado y Federación, con un estado de fuerza de más de 150 elementos de Policía de la Ciudad, Policía Estatal, DEFENSA y Guardia Nacional; del 28 de noviembre al 1 de diciembre, se han realizado 419 acciones de proximidad, visitando mil 420 negocios y comercios, 150 bancos y cajeros automáticos, entrevistado a mil 610 personas y apoyado en 150 ocasiones para la descarga de aplicaciones para solicitar auxilio.