Ariadna Ayala impulsa rehabilitación del puente alcantarilla en Tenextepec

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio inicio a la rehabilitación del puente alcantarilla en el tramo Tenextepec–La Soledad Morelos, una obra largamente solicitada por la comunidad y que beneficiará a más de 1,250 habitantes.
Ariadna Ayala destacó que su gobierno mantiene una política humanista, transparente y orientada a resolver necesidades reales, garantizando obras de calidad y con sentido social.
El presidente de Huaquechula reconoció el respaldo de Ariadna Ayala, subrayando que esta intervención —de 231.94 m²— fortalecerá la movilidad y la conectividad regional hacia Atlixco.
You may also like
-
En Atlixco, Ariadna Ayala convoca al desfile de reyes 2026
-
Con jornada de atención ciudadana, Severiano de la Rosa acerca servicios a familias de Ex Hacienda Concepción Capulac
-
Ariadna Ayala da inicio al operativo Guadalupe-Reyes en Atlixco
-
En Amozoc, Margarito de la Rosa rompió récord de asistencia en el encendido del árbol navideño
-
En Atlixco, Ariadna Ayala inauguró exposición “Regreso al Origen” de Antonio Sosa