Ariadna Ayala impulsa rehabilitación del puente alcantarilla en Tenextepec

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio inicio a la rehabilitación del puente alcantarilla en el tramo Tenextepec–La Soledad Morelos, una obra largamente solicitada por la comunidad y que beneficiará a más de 1,250 habitantes.

Ariadna Ayala destacó que su gobierno mantiene una política humanista, transparente y orientada a resolver necesidades reales, garantizando obras de calidad y con sentido social.

El presidente de Huaquechula reconoció el respaldo de Ariadna Ayala, subrayando que esta intervención —de 231.94 m²— fortalecerá la movilidad y la conectividad regional hacia Atlixco.