Video: De 4 plomazos ejecutaron a un hombre en la Margarita

Desde Puebla

Un hombre fue ejecutado de al menos 4 balazos en la unidad habitacional La Margarita, ciudad de Puebla.

Durante esta mañana de miércoles en la Plaza Tecolote.

Junto al cuerpo se encontró una motocicleta.

Trasciende que la victima es un presunto narcovendedor apodado “El Titos”.

Se presume ajuste de cuentas entre bandas delictivas en la zona.