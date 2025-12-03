Se cumplen 12 horas del bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Palmarito Tochapan

Desde Puebla
Los agricultores expresan preocupación por el acceso y manejo del agua, un recurso vital no solo para sus actividades, sino también para el sustento de muchas familias en esta zona.
Sin agua, no hay producción y sin producción se pone en riesgo la seguridad alimentaria.
You may also like
-
Presenta SSC estrategias de seguridad por temporada decembrina
-
BUAP invita a su recolecta de juguetes 2026
-
Matan a presunto delincuente en la carretera Tlaxco -Tecojotal, a la altura de Zacatlán
-
Mujeres, 8 de cada 10 solicitantes de financiamiento para emprender en Puebla, aunque hombres ganan terreno
-
La ventaja competitiva de las empresas dejó de ser financiera: Ahora es humana