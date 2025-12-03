Política Slider Principal

Se cumplen 12 horas del bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Palmarito Tochapan

By Redaccion2 / 3 diciembre, 2025

Desde Puebla

Los agricultores expresan preocupación por el acceso y manejo del agua, un recurso vital no solo para sus actividades, sino también para el sustento de muchas familias en esta zona.

Sin agua, no hay producción y sin producción se pone en riesgo la seguridad alimentaria.

