Mujeres, 8 de cada 10 solicitantes de financiamiento para emprender en Puebla, aunque hombres ganan terreno

Staff/RG

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores en México es el acceso limitado a financiamiento que les permita materializar sus proyectos. En el caso de las mujeres, la brecha en inclusión financiera sigue siendo un reto importante.

De acuerdo con Compartamos Banco, institución financiera con mayor presencia y cobertura en el país, especializada en otorgar préstamos a emprendedores del segmento popular, el 80% de sus clientes en el estado de Puebla son mujeres, mientras que el 20% restante son hombres, quienes se acercan al banco para conocer o contratar servicios financieros que les permitan iniciar un negocio o impulsar los que ya tienen.

La institución cuenta con más de 190 mil clientes activos en el estado, lo que la coloca como la tercera entidad con un mayor número de clientes en el país. El principal instrumento solicitado por los emprendedores poblanos es el crédito grupal; sin embargo, la participación masculina ha crecido de forma sostenida, especialmente en los créditos individuales.

Según datos del Censo Económico 2024 elaborado por el INEGI, en Puebla el 97.2% de los establecimientos eran micronegocios y emplearon a 58.0% de las personas ocupadas. Además, la participación de las mujeres en las actividades económicas fue de 46.7%, la más alta registrada hasta ahora por los Censos Económicos.

En este contexto, Compartamos Banco lleva a cabo un programa de reconocimiento a la lealtad de sus clientes en el estado de Puebla, a través de una serie de eventos denominados Encuentros de Comités, cuyo objetivo es reconocer y destacar a los clientes más leales, mismos que cuentan con un promedio de 10 años de antigüedad como cuentahabientes, y a los que el banco busca enaltecer su liderazgo y compromiso.

En el marco de los #EncuentroDeComitésCB, la institución informó que el 71% de los puestos de liderazgo en los emprendimientos financiados por el banco son ocupados por mujeres, mientras que el 29% corresponde a hombres.

Estos datos reflejan que, si bien las mujeres mantienen una mayoría en cargos clave dentro de los micro y pequeños negocios en la entidad, la presencia masculina ha incrementado, promoviendo así mayor diversidad y participación inclusiva en todos los niveles de decisión.

El emprendimiento como motor de desarrollo

A nivel nacional y local, la institución impulsa emprendimientos en giros como la venta de alimentos, servicios, comercio local, abarrotes, ropa, artesanías y productos de consumo, entre otros. Lo hace mediante una combinación de créditos grupales e individuales, complementados con educación financiera y estrategias de acompañamiento que fortalecen el crecimiento de sus clientes.

A diferencia de otras opciones en el mercado, otorga créditos grupales con requisitos accesibles, lo que ha posicionado a la institución como el primer instrumento financiero de miles de emprendedores. Su particularidad es que el financiamiento debe destinarse a la apertura o mejora de un negocio existente.

Actualmente, CB se ha fijado la meta de alcanzar los 3.5 millones de clientes activos a nivel nacional al cierre de 2025, reafirmando su compromiso con la inclusión financiera y el fortalecimiento del emprendimiento en México.

Puebla juega un papel clave en esta estrategia, al ser una de las entidades con mayor presencia del banco en todo el país.

Historias que inspiran

María del Pilar, emprendedora poblana con 46 ciclos de experiencia (o créditos grupales organizados) en el banco, inició su participación en los créditos grupales por invitación de su madre. Aunque al principio enfrentó dificultades para establecer su cocina económica, con esfuerzo y constancia logró que su negocio creciera. Hoy se siente orgullosa de haber salido adelante y de contribuir al bienestar de su familia.

Óscar, otro cliente del banco en Puebla e invitado a uno de los #EncuentroDeComitésCB, también conoció el programa por recomendación de una conocida. Él atribuye una buena parte de su crecimiento como emprendedor a los créditos que le han sido otorgados por Compartamos Banco, pues de este modo pudo iniciar un proyecto de consultoría. A pesar de que su emprendimiento aún está en consolidación, reconoce que las asesorías y la información que ha recibido han sido fundamentales para avanzar con firmeza.

Elisabeth, otra poblana emprendedora invitada a uno de los #EncuentroDeComitésCB, y quien ya acumula 50 ciclos, comenzó su negocio a partir de la invitación de una amiga a un crédito grupal. Durante este tiempo, ha combinado el manejo responsable de sus créditos con su desarrollo académico, pues ha cursado diversos diplomados e invertido en el fortalecimiento de su negocio.

Las experiencias de estos emprendedores reflejan cómo el acceso al crédito puede convertirse en una herramienta clave para el desarrollo personal, familiar y hasta comunitario, con el fomento del trabajo, la constancia y el crecimiento local.