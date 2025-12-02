Encabezan Pepe Chedraui y MariElise Budib posada en Agua Santa y El Carmen Gastronómico

– _Vecinas y vecinos participan en dinámicas tradicionales para fortalecer la convivencia_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 02 de diciembre de 2025.- En un ambiente comunitario y lleno de alegría, el Gobierno de la Ciudad acercó celebraciones decembrinas a vecinas y vecinos mediante actividades diseñadas para fortalecer la convivencia y el espíritu navideño en distintas unidades habitacionales.

A través del Sistema Municipal DIF, se realizaron las primeras posadas de “Vive el invierno de la capital” en Agua Santa y El Carmen Gastronómico, donde el alcalde Pepe Chedraui y la presidenta del patronato MariElise Budib convivieron y participaron en diferentes dinámicas con decenas de familias.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui expresó esta temporada es una oportunidad para disfrutar en familia, agradecer y fortalecer la convivencia como comunidad, así como reconocer

“Son momentos bonitos, empieza un mes bonito del año que tenemos que cuidarnos, de agradecimiento, de paz, de amor, de agradecimiento a nuestros adultos mayores. Vamos a pasar un rato bonito, todo esto gracias al DIF de la capital”, mencionó.

Mientras que la presidenta del SMDIF, MariElise Budib, mencionó que esta época es unión, esperanza y alegría que nos permite generar un espacio para disfrutar y pasar un momento familiar.

“Para Pepe y para mí es muy especial visitar las unidades habitacionales y más en esta época. Estas fechas nos recuerdan lo importante que es compartir, permanecer unidos y fortalecer la comunidad que todos hemos construido”, destacó.

Durante la jornada se entregaron cobertores, con el propósito de apoyar a las familias poblanas ante las bajas temperaturas previstas para esta temporada invernal en diferentes puntos de la ciudad.

Las actividades incluyeron piñatas navideñas, reparto de aguinaldos, ponche, música y talleres de cartonería, fomentando así la participación y el disfrute de niñas, niños y adultos.