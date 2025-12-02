Shakira anuncia su último concierto en el Estadio GNP de la CDMX el 27 de febrero

EL HERALDO DE MÉXICO

Shakira sigue sumando éxitos con su gira “Las mujeres ya no lloran” y tras su despedida de México hace tan sólo unos meses la cantante sorprendió a sus fanáticos al anunciar este miércoles en redes sociales nuevas fechas para conciertos en 2026. La Ciudad de México no será la excepción y se trata de la última presentación de la artista colombiana, motivo por el que ya fueron revelados todos los detalles.

Aunque la cantante rompió récord con sus conciertos en la capital del país, algunos fanáticos se quedaron con ganas de ser parte del espectáculo que generó gran alboroto. Motivo por el que la noticia de su regreso generó gran expectativa, sobre todo porque no se trata de un sólo concierto ya que llegará a otras entidades del país y de los que también ya fueron informadas las fechas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Shakira en CDMX?

La intérprete de “Ojos así” informó que su concierto en la Ciudad de México será el 27 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros y se trata del último show. Además, se informó sobre las fechas en las que saldrán a la venta los boletos a través de Ticketmaster.