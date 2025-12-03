Daniel Boaventura: la elegancia hecha voz regresa a Puebla

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

¡Sorpresa! Hoy inicio con este regalo adelantado de navidad para todos ustedes respetables y distinguidos lectores.

GANA BOLETOS PARA EL CONCIERTO DE DANIEL BOAVENTURA Y TÓMATE UNA FOTO CON ÉL.

Ustedes saben que me gusta consentirlos y esta semana tengo 4 pases dobles para igual número de parejas para que vayan a disfrutar de este concierto con Daniel Boaventura “En Casa Tour 2025” este 6 de diciembre a las 21:00 horas en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP y no solo eso, sino que además que lo conozcan en persona y se tomen la foto del recuerdo.

¿QUIERES GANARTE TU PASE DOBLE?

Lo único que tienes que hacer es compartir esta nota en tus redes sociales, seguirme en Instagram @RayZubiri y enviarme por MD el motivo por el cual quieres asistir, los más bonitos y conmovedores mensajes, les contestaré para confirmar que ganaron su acceso y fotografía.

Dicho esto les diré que a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de conversar con artistas de todo el mundo, pero pocos dejan una huella tan clara como Daniel Boaventura. Cada entrevista que le he hecho —en radio, en prensa y en televisión— confirma lo mismo: estamos frente a un artista completo, disciplinado y profundamente humano. Su cercanía, su sentido del humor y su respeto absoluto por el público son rasgos que no se pueden fingir. Daniel no solo es un intérprete de talla internacional; es un caballero del escenario y como no recordar aquella ocasión en que falleció su papá justo un día antes de estar en Puebla, fue al funeral y regreso para presentar su concierto, eso su público se lo aplaudió de pie.

Por eso, su regreso a Puebla este 6 de diciembre en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP en el no es solo otra fecha en su agenda: es una cita especial con una ciudad que ya lo adoptó como uno de los suyos. Y quienes hemos seguido de cerca su trayectoria sabemos que cada concierto suyo en esta ciudad se convierte en un acontecimiento.

Conversaciones que revelan al artista

En nuestras charlas previas, Daniel siempre vuelve a una idea: la música es un puente. Un puente entre culturas, idiomas, emociones y memorias. Y ese puente, él lo construye con una voz profunda, cálida y perfectamente colocada, pero también con una entrega total en el escenario.

Recuerdo una de nuestras entrevistas más recientes, cuando me decía que cantar en México —y particularmente en Puebla— le genera una emoción distinta. “Aquí la gente siente la música de verdad”, me confesó. Y lo demuestra cada vez que sube al escenario y deja que su mezcla de swing, pop, clásicos y romanticismo envuelva a la audiencia como si fuera una película hecha en vivo.

Un espectáculo que hay que vivir

Lo he visto en concierto. Lo he entrevistado en camerinos, en ensayos y en momentos íntimos de creatividad. Y puedo decirlo con convicción: Daniel Boaventura es un artista que se vive, no solo se escucha. Su show es una puesta en escena perfecta donde conviven la elegancia del crooner clásico y la energía contemporánea del showman que domina cada centímetro del teatro.

Para esta presentación se anticipa un recorrido por sus grandes éxitos, versiones reinventadas y sorpresas que su público amará. Daniel tiene esa habilidad de convertir una balada en un susurro compartido y, un instante después, transformar el recinto en una fiesta sofisticada y profundamente emotiva.

Puebla tiene una cita imperdible

Quienes hemos hablado con Daniel y lo hemos visto trabajar sabemos que no hay función improvisada: cada concierto está construido con la disciplina del artista que respeta a su público. Y eso, en tiempos donde la atención parece fragmentarse, vale oro.

Por eso, desde este espacio quiero invitar a toda la audiencia poblana —y a quienes estén dispuestos a viajar— a no perderse esta presentación. No es solo un concierto: es una experiencia sensorial, estética y emocional. Una oportunidad para detener el tiempo y dejarse abrazar por una voz que ya es parte del paisaje musical de México.

El 6 de diciembre de 2025, Puebla será nuevamente testigo de la elegancia, el talento y la magia de Daniel Boaventura. Yo estaré ahí. Y estoy seguro de que, una vez más, saldremos del teatro con el corazón lleno y la música tatuada en el alma.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

