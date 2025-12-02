Daniel Robles Haro imparte conferencia en el INAOE

Staff/RG

“¿Sabe lo que son los Sistemas de Comunicación Alternativa y Aumentativa(SCAA)?” fue el título de la conferencia especial que, en el marco de la Jornada de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Asistenciales, impartió hoy el activista y comunicador Daniel Robles Haro en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), centro público de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La citada Jornada dio inicio a las 9 horas e incluyó las siguientes presentaciones sobre las tecnologías asistenciales desarrolladas por el INAOE: “Hacia un sistema de control y comunicación para dispositivos asistencias y funciones domóticas utilizando bioseñales”, “Retos y desafíos de los sistemas de Comunicación Alternativa Aumentativa” y “Apoyo a la familia: un chatbot de asesoría en el uso de sistemas de comunicación alternativa y aumentativa”. También hubo sesión de demostraciones y carteles.

La conferencia de Daniel Robles Haro fue muy emotiva. En la conferencia estuvo asistido por su madre, la señora Maura Haro. En ella definió la parálisis cerebral y habló ampliamente sobre los SCAA. Asimismo, se refirió a algunos de los retos que enfrenta en materia de comunicación y lo que estos implican en los ámbitos cotidianos e incluso legales. Enfatizó el papel central de las personas cuidadoras y subrayó la necesidad de contar con un marco jurídico que respete los derechos de las personas con discapacidad.

Daniel Robles Haro es activista, conferencista y comunicador social originario de Zapopan, Jalisco. Vive una condición de parálisis cerebral severa, que solo le permite controlar sus ojos. Se expresa a través de un sistema de comunicación alternativa y aumentativa, desde el cual ha construido una voz influyente en temas de inclusión y discapacidad. Es columnista acreditado en Yo También y colaborador del periodista Julio Astillero, medios que destacan su mirada crítica y propositiva.

Ha sido miembro del Primer Parlamento de Personas con Discapacidad en el Senado de la República y forma parte del Movimiento de Personas con Discapacidad en México.

Sus propuestas han sido escuchadas en instancias locales y federales como la Presidencia de México, la Academia para la Parálisis Cerebral, el Senado, la Cámara de Diputados, la Universidad de Guadalajara, el Congreso de Jalisco, las secretarías de Gobernación, de Salud y de Educación Pública y eñ Consejo de la Judicatura Federal, entre muchas otras.

Actualmente trabaja en tres proyectos nacionales: atención mental y dental para pacientes no verbales con la Secretaría de Salud; PICTOGRAMA MX, iniciativa de comunicación alternativa y aumentativa con la Agencia de Transformación Digital, y un proyecto de turismo inclusivo con dependencias de CDMX, que impulsa espacios accesibles y cambiadores universales.

Junto con su madre, Maura Haro, visibiliza la labor de las personas cuidadoras y promueve el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados. En sus redes sociales, Daniel comparte su vida, sus ideas y sus proyectos con claridad y un espíritu profundamente propositivo.

La Jornada de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Asistenciales fue organizada por la Coordinación de Ciencias Computacionales y el posgrado en Ciencias y Tecnologías Biomédicas del INAOE.