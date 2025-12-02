Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre)

Staff/RG

En 2024, había 9.5 millones de personas (7.3 %) con discapacidad; de estas, 50.9 % tenía 60 años y más.

En los hogares con al menos una persona con discapacidad, el gasto corriente promedio trimestral en cuidados de la salud fue de 3 415 pesos, cifra mayor a los 2 248 pesos de los hogares sin integrantes con discapacidad.

De las personas con discapacidad que tenían entre 18 y 70 años, 30.3 % recibió algún tipo de apoyo económico o programa gubernamental.

Los Censos Económicos 2024 identificaron 102 285 unidades económicas que declararon emplear al menos a una persona con discapacidad.

En 1992 se declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su propósito es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su participación plena en la vida política, social, económica y cultural.

Por este motivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos sobre la población con discapacidad con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 y de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, así como datos de las unidades económicas que emplean a personas con discapacidad, a partir de los Censos Económicos (CE) 2024.

I. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

De acuerdo con la ENIGH, en México había 130.3 millones de personas; de ellas, 9.5 millones (7.3 %) tenían discapacidad; 5.1 millones (53.4 %) eran mujeres y 4.4 millones (46.6 %), hombres. Según grupos de edad, poco más de la mitad de la población con discapacidad (50.9 %) tenía 60 años o más, mientras que la población de infantes y jóvenes registró los porcentajes más bajos: 7.8 y 9.3 % respectivamente.

EAP_PersDiscap_25