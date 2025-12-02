Aprueba Congreso local concesión de 401 paraderos en Puebla capital

Ayuntamiento prevé ingresos por 43 mdp

Jorge Barrientos

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla aprobó la concesión para la operación y mantenimiento de 401 paraderos del transporte público en la capital, lo que permitirá al ayuntamiento de Puebla obtener ingresos estimados en 43 millones de pesos durante los próximos diez años.

El tesorero municipal, Héctor González Cobián, detalló ante las y los legisladores los alcances del proyecto, el cual contempla una vigencia de una década y establece obligaciones financieras para la empresa que resulte ganadora.

De acuerdo con la diputada presidenta de la comisión, Guadalupe Vargas Vargas, la concesionaria deberá entregar una contraprestación inicial de 15 millones de pesos, además de cubrir una cuota anual de 2.8 millones. En conjunto, estos pagos sumarán 43 millones de pesos al término del contrato.

La legisladora informó que, previo a la aprobación, se acordó con el ayuntamiento de Puebla que los recursos obtenidos por esta concesión se destinen específicamente al fortalecimiento de la seguridad pública. Además, se integró al expediente un documento con lineamientos y sanciones para garantizar el cumplimiento del contrato.

“Lo que solicitamos las y los diputados es que se establecieran elementos básicos para un capítulo de sanciones. Se adjuntó un documento de bases y sanciones que esperamos quede plasmado en el contrato”, señaló Vargas Vargas.

La diputada confió en que el esquema de concesión permitirá mejorar las condiciones de los paraderos y brindar mayor seguridad a las y los usuarios del transporte público mientras esperan las unidades.