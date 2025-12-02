Con jornada de atención ciudadana, Severiano de la Rosa acerca servicios a familias de Ex Hacienda Concepción Capulac

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 2 de diciembre de 2025.- Como parte de las actividades permanentes que impulsa el presidente municipal de Amozoc @severiano de la rosa, se llevó a cabo una Jornada de Atención Ciudadana en la Junta Auxiliar de la Ex Hacienda Concepción Capulac.

Está acción reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de mantener una administración cercana, que trabaja directamente con la población y acerca los servicios para evitar filas, trámites largos y traslados prolongados.

En la jornada participaron todas las áreas de atención directa del Sistema Municipal DIF, encabezado por la presidenta Gloria Barrales Mendoza, así como representantes de diversas áreas del Ayuntamiento, brindando servicios, orientación y apoyo a las familias de la comunidad.

Durante esta actividad, el presidente municipal realizó la entrega de instrumentos de salud a la Unidad Básica de Salud de la Ex Hacienda Concepción Capulac, fortaleciendo la atención médica y el equipamiento de este espacio fundamental para las y los habitantes.

Para amenizar la jornada, se contó con la participación de la Primera Banda de Guerra de la Primaria Profesor Jesús Merino Nieto,” Coyotes de la Ex Hacienda”, quienes aportaron un ambiente especial y lleno de identidad a este encuentro de atención ciudadana.