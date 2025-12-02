En Puebla, quien violenta a las mujeres enfrenta a la ley: Armenta

– La directora general de Correos de México, Violeta Abreu González y el gobernador Alejandro Armenta, encabezaron la cancelación de la estampilla postal conmemorativa a “Carmen Serdán”.

– Se inauguró el Centro LIBRE-Casa Carmen Serdán número 19 en la Unidad Habitacional La Margarita, la tercera en la capital poblana.

-Desde la apertura de la primera Casa Carmen Serdán, más de 90 mil mujeres han sido atendidas y se han emitido más de 4 mil medidas de protección, lo que ha dado como resultado un 45% de disminución de feminicidios: FGR.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Durante la cancelación de una estampilla postal conmemorativa a “Carmen Serdán”, la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González señaló que el Estado de Puebla es una tierra marcada por la valentía de mujeres y hombres que, a lo largo de las grandes transformaciones de México: la Independencia, La Reforma, La Revolución Mexicana y la Cuarta Transformación; han levantado la voz, han puesto el corazón y han actuado para contribuir en los cambios del país.

Recalcó que la estampilla emitida es un recordatorio material que en la historia de México participaron las mujeres, pero que también hoy lo hacen con resistencia, sin rendirse, y con la convicción de que lograr justicia vale todo sacrificio y determinación.

Recordó que Carmen Serdán, a pesar de haber sido herida y capturada, jamás renunció y continuó con la organización del movimiento antirreeleccionista, con el reparto de propaganda y la recaudación de fondos para la causa rebelde.

Abreu González destacó que el legado de esta heroína de la Patria es la mujer que se planta, que resiste, que abre puertas, está presente en las mujeres carteras, operadoras, administradoras y colaboradoras que mantienen vivo a Correos de México.

Además, comentó que como Carmen Serdán abrió caminos en la historia, las mujeres de Correos de México abren caminos todos los días con su fuerza, su dignidad y la certeza de que las cartas y los paquetes deben llegar a su destino. Finalmente, reconoció que el timbre guarda el espíritu rebelde de Carmen Serdán y será un recordatorio del poder transformador de todas las mujeres.

Al inaugurar la tercera casa en Puebla capital y la 19 en la entidad, el gobernador Alejandro Armenta, subrayó que la entidad contará con 27 Centros LIBRE-Carmen Serdán y aseveró que quien violenta a las mujeres “enfrentará la ley y será con todo rigor”. Puntualizó que en estos espacios se cuida la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, quienes ven reflejados los resultados a través del acompañamiento psicológico, apoyo jurídico y los talleres para su empoderamiento.

El mandatario estatal enfatizó que después de un año en la entidad se tiene un 45 por ciento menos de feminicidios, ya que lo importante es proteger la vida y el patrimonio, tal y como lo ha instruido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también ha destacado la importancia de visibilizar el papel de las mujeres, ya que se progresa cuando se deja de excluir a este sector de la población.

La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que, desde la apertura de la primera Casa Carmen Serdán, más de 90 mil mujeres han recibido atención y respaldo en estos espacios. Señaló que se han emitido más de 4 mil medidas de protección y se han iniciado carpetas de investigación en la misma proporción, con una respuesta efectiva en más del 50 por ciento de los casos. Destacó que Puebla es la primera entidad con esta red de atención, lo que ha contribuido a una disminución del 45 por ciento en los feminicidios, resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

En su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, reconoció la importancia de que en la capital de Puebla se haya abierto la tercera Casa Carmen Serdán.

Afirmó que, bajo el liderazgo del mandatario estatal, siguen trabajando en una de las líneas más importantes que es el cuidado de las mujeres.

“De la mano del gobernador, Alejandro Armenta, vamos a seguir trabajando para que a Puebla le vaya bien, esté en paz y esté tranquila”, precisó.

“Era muy necesario porque debido a que existe tanta violencia no únicamente ejercida por los hombres, también por las mujeres”, expresó María de los Ángeles Rodríguez, quien reconoció que antes no existía un respaldo real, pues en lugar de ayudar, muchas veces se revictimizaban a las mujeres.

Por su parte, Aide Malpica Julián calificó como excelente la apertura de este espacio, al considerar que brindará atención integral a niñas y mujeres que enfrentan situaciones de violencia, además de contribuir a disminuir estos casos. Resaltó que el servicio será totalmente gratuito.

La psicóloga y trabajadora de la Casa Carmen Serdán, Andrea Pozos destacó que contar con este espacio representa una oportunidad invaluable para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Atribuyó este logro a la coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

Explicó que en este espacio las mujeres recibirán acompañamiento psicológico, asesoría legal, talleres enfocados en el desarrollo personal y un refugio seguro. Subrayó que este modelo permite ampliar las redes de apoyo más allá del entorno familiar.