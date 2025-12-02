Rehabilitarán mirador en Los Fuertes

María Huerta

Antes que concluya este año, el emblemático mirador “La Mantarraya”, en la zona de Los Fuertes en Puebla, será rehabilitado, anunció el gobierno de Puebla.

Cabe recordar que “La Mantarraya” fue inaugurada originalmente en 2012, como parte de la modernización por el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla.

Y en 2017, durante la gubernatura de Antonio Gali Fayad, fue rehabilitada por primera vez.