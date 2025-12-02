En Atlixco, Ariadna Ayala convoca al desfile de reyes 2026

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, lanzó la convocatoria para participar en el Desfile de Reyes 2026, que se realizará el 5 de enero a las 18:30 horas. La invitación está dirigida a empresas, escuelas, instituciones y comparsas.

El registro estará abierto hasta el 19 de diciembre de 2025 y la inscripción será mediante el correo electrónico o en la Dirección de Turismo. Los detalles finales y el orden del desfile se definirán en una reunión el 26 de diciembre, reafirmando el compromiso de Ariadna Ayala por preservar tradiciones y garantizar un evento seguro y familiar para Atlixco.

Consulta la convocatoria en el enlace: https://drive.google.com/file/d/1JCUVjms7FGA9YOpwKwDF-TtZH3MXO_Ad/view?fbclid=IwY2xjawOb_8hleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFnZm8za3ptb3Zzd3FWVUp1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgt1dIN9AX5uRq0A3GMSqKqAdUnt0Jjqk4ZKUFj9a__mdZN-3LLxYbsoPomm_aem_eT4vY-Yebcxhit13_5Cs6g