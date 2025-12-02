Dejan hombre ejecutado en Zacatlán

Arde Zacatlán por la inseguridad

Abelardo Domínguez

La madrugada de este martes 2 de diciembre de 2025 se registró una intensa movilización policiaca en la autopista Tlaxco-Tejocotal, luego del hallazgo de un hombre sin vida al interior de su vehículo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP), el cuerpo fue localizado en el kilómetro 67+400, a la altura de Metepec Segunda Sección, en el municipio de Zacatlán. La víctima presentaba heridas por proyectil de arma de fuego y en el lugar se aseguraron más de 10 casquillos percutidos.

A unos metros del sitio, las autoridades encontraron un vehículo particular color rojo aparentemente abandonado, el cual podría estar relacionado con los hechos.

Hasta el momento, la identidad del hombre permanece desconocida. La FGEP informó que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.