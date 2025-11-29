Desde Puebla

Persecución con balacera dejó un muerto y dos lesionados en Tepeaca.

Durante la mañana de este sabado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de la entrada de San José Carpinteros.

Extraoficialmente, se presume que el hecho se dio las primeras horas de este sábado, después de la persecución de dos camionetas, una tipo Lobo color gris con azul y otra RAM Chevrolet roja.

En el sitio se abandonó una camioneta con impactos y la otra estaba chocada, además, se encontró una persona fallecida en la unidad color rojo.

Asimismo, dos personas resultaron lesionadas en el enfrentamiento .

Los presuntos agresores huyeron con sentido a la junta auxiliar San José Carpinteros.

Al momento se desconoce la identidad de la persona fallecida y el motivo del percance