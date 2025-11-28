Gobierno Slider Principal

Cancelan licitación de chalecos balísticos para Consejo de Seguridad Pública

By Redaccion2 / 28 noviembre, 2025

Erika Méndez

El gobierno de Puebla canceló la licitación para adquirir 239 chalecos balísticos del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional Seguridad Pública.

Para ello, emitió un acta de declaración del procedimiento cancelado, después que la parte contratante pidió reprogramar el procedimiento.

La dirección de Adquisición de Bienes y Servicios indicó que decidió no establecer ningún contrato con dicha empresa.

