Cancelan licitación de chalecos balísticos para Consejo de Seguridad Pública

Erika Méndez
El gobierno de Puebla canceló la licitación para adquirir 239 chalecos balísticos del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional Seguridad Pública.
Para ello, emitió un acta de declaración del procedimiento cancelado, después que la parte contratante pidió reprogramar el procedimiento.
La dirección de Adquisición de Bienes y Servicios indicó que decidió no establecer ningún contrato con dicha empresa.
