Video: Vecinos de Atlixco reconocen trabajo de Ariadna Ayala

María Huerta

Vecinos del municipio de Atlixco respaldan el trabajo de la gestión de Ariadna Ayala tras rehabilitación de la calle 3 Poniente.

A través de un video, Fabián González Hernández, viverista de la zona de Gamboa en Atlixco, envío un saludo a la alcaldesa y su reconocimiento por la obra en la 3 Poniente.

“Viveristas y vecinos de la zona somos los beneficiados”, dijo, al reconocer también el turismo.

Felicitación a la que se sumó Rafael Serrano, quien también reconoció los resultados de Ariadna Ayala.