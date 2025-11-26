Perspectiva Semanal de Norte Económico – semana del 24 al 28 de noviembre del 2025

Staff/RG

En la perspectiva global, la volatilidad en los mercados repuntó en los últimos días, con incrementos relevantes en los índices más seguidos en distintas clases de activos —acciones, tasas de interés y monedas—, destacando el VIX en el mercado accionario de EE. UU., que alcanzó su nivel más alto desde abril.

Este comportamiento se reflejó con claridad en la sesión del jueves pasado, cuando los mercados reaccionaron inicialmente de forma positiva al sólido reporte trimestral de Nvidia —empresa líder en Inteligencia Artificial— que superó expectativas y presentó una guía de ventas favorable. A esto se sumó el reporte de empleo en EE. UU. publicado esa mañana con una creación de 119 mil plazas en septiembre, mayor a lo anticipado, aunque con la tasa de desempleo al alza en 4.4%. No obstante, los movimientos se revirtieron durante el resto de la sesión.

Consideramos que varios factores pudieron influir: la cercanía del cierre del año calendario, lo que reduce la disposición de los administradores de portafolios a tomar posiciones agresivas previo al periodo vacacional; el posicionamiento general del mercado, con una famosa encuesta de manejadores de fondos globales que muestran que ya están sobre ponderados en acciones y materias primas junto con niveles bajos de efectivo; así como preocupaciones sobre algunos problemas de calidad crediticia y elevadas valuaciones en segmentos del mercado vinculados a IA. En nuestra opinión, la dinámica reciente dificulta anticipar correctamente la dirección de los mercados en el corto plazo. En Banorte reiteramos nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes con asesoría especializada, efectiva y eficiente, manteniéndonos como aliados en todas sus decisiones financieras.

En la agenda internacional, el flujo de información aumentará tras concluir el cierre de operaciones no esenciales del gobierno en EE. UU. En este contexto, los indicadores darán mayor visibilidad sobre el estado de la economía, el mercado laboral y los precios de cara a la decisión del Fed el 10 de diciembre. Al cierre de esta edición, los mercados asignaban una probabilidad cercana a 65% a un recorte de la tasa de interés en dicha reunión. Sin embargo, algunos miembros con derecho a voto han mostrado una postura más cautelosa en sus últimos discursos, por lo que los datos próximos seguirán siendo determinantes.

El resto de la agenda incluye los precios al productor y de casas en septiembre, órdenes de bienes duraderos y ventas de casas de octubre, así como la confianza del consumidor de noviembre y el Libro Beige. El jueves, los mercados en EE. UU. permanecerán cerrados por el Día de Acción de Gracias. En otras regiones destacan los indicadores PMI de noviembre en China, confianza en la economía y del consumidor del mismo mes en la Eurozona, así como la inflación y la tasa de desempleo en Brasil. También habrá decisiones de política monetaria en Israel, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El ECB publicará su Reporte de Estabilidad Financiera, las minutas de su última reunión y la encuesta de expectativas de inflación a 1 y 3 años.

En la temporada de reportes corporativos en EE. UU., 11 empresas del S&P 500 presentarán sus resultados. Hasta el viernes pasado, cerca del 95% de las compañías ya habían reportado, con las utilidades por acción registrando un avance acumulado de 13.1% a/a y una tasa de sorpresas positivas de 82.3%. En cuanto a eventos globales, destaca la Cumbre del G20 en Sudáfrica, que se llevará a cabo sin la participación de los presidentes de EE. UU. y China.

En Reino Unido, la primera ministra presentará su propuesta de presupuesto en un entorno de tensiones por posibles aumentos en impuestos en múltiples rubros. Además, será el ‘Black Friday’ en Estados Unidos, lo que ayudará a evaluar la fortaleza del consumidor en medio de preocupaciones sobre una desaceleración más pronunciada.

En la agenda nacional, hace un par de horas se publicó la inflación de la primera quincena de noviembre. Durante la semana se conocerán las ventas al menudeo de septiembre, la balanza comercial, tasa de desempleo, crédito bancario y el reporte de finanzas públicas de octubre, además de la cuenta corriente del 3T25. Asimismo, Banco de México publicará su Informe Trimestral, donde el mercado estará atento a posibles ajustes en los estimados macroeconómicos.

Particularmente en las perspectivas de crecimiento económico tras conocerse que el PIB del 3T25 mostró una contracción secuencial de -0.2%. En la sesión de preguntas y respuestas se esperan comentarios actualizados de los miembros de la Junta de Gobierno. Esto cobrará relevancia después de que las minutas de la decisión más reciente —publicadas la semana pasada— mantuvieran un sesgo acomodaticio, aunque con una postura relativamente más cautelosa respecto a la magnitud de recortes adicionales debido a que la tasa de referencia ya se encuentra en la zona estimada de neutralidad.