Chivas vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la Liguilla del Apertura 2025

El Rebaño Sagrado recibe la visita de la Máquina este jueves en el Estadio Akron en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX

¡La espera se acabó! Chivas y Cruz Azul por fin se verán las caras en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025 en el Estadio Akron, este jueves 27 de noviembre en punto de las 20:07 horas de la Ciudad de México, en una eliminatoria que se antoja por demás especial entre dos de los grandes del fútbol mexicano. Este juego será transmitido por la señal de Amazon Prime.

Tuvieron que pasar 19 años para que el Rebaño Sagrado y la Máquina vuelven a enfrentarse en una Liguilla por el título. Los tapatíos llegan a este partido como el sexto lugar general y la misión de eliminar a uno de los favoritos, por lo que intentarán dar el primer golpe en casa, con la mayor ventaja posible para visitar el próximo domingo el Estadio Olímpico Universitario y finiquitar la obra.

La misión no luce nada sencilla, al estar enfrente uno de los equipos que mayor regularidad mostró a lo largo del torneo regular, en el que terminó en el tercer lugar general.

Ésta, será la primera vez que Nicolás Larcamón y Gabriel Milito se vean las caras en una Liguilla del fútbol mexicano, ambos con la obligación de avanzar a la siguiente ronda. Recuerda que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura en esta eliminatoria.

Liga MX: alineaciones probables del Chivas vs Cruz Azul en la Liguilla

Habrán pasado 18 días desde que terminó el torneo regular para que por fin, Guadalajara y Cruz Azul salten a la cancha este jueves en busca del boleto a las semifinales en el partido de ida de cuartos de final.

Este tiempo fue aprovechado por ambos equipos para trabajar la táctica y recuperar algunos jugadores, aunque en el caso de los celestes, no podrán contar con su portero titular Kevin Mier, quien estará fuera por lesión varios meses, así como tampoco podrán echar mano de Lorenzo Faravelli, quien se encuentra suspendido. Chivas tendrá el regreso de Luis Romo.

Chivas: José Rangel, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, José Castillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Luis Romo, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Armando González.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Marcelo Piovi, Willer Ditta, Jesús Orozco, Rodolfo Rotondi, Erik Lira, Charly Rodríguez, José Paradela, Mateusz Bogusz y Gabriel Fernández.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Cruz Azul en Liga MX

Los antecedentes entre Cruz Azul y Chivas nos arrojan una ventaja para la Máquina, que de 65 partidos que han disputado han ganado 22, con 24 empates y 19 derrotas, con 87 goles a favor por 83 en contra.

En los últimos cinco juegos que han sostenido, los celestes muestran una clara superioridad con cuatro victorias a cambio de un tropiezo.

Chivas 1-2 Cruz Azul | Jornada 7 | Apertura 2025

Chivas 0-1 Cruz Azul | Jornada 13 | Clausura 2025

Cruz Azul 1-0 Chivas | Jornada 9 | Apertura 2024

Cruz Azul 3-0 Chivas | Jornada 10 | Clausura 2024

Chivas 1-0 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2023

Pronósticos y momios Liguilla Apertura 2025: ¿Quién es el favorito del Chivas vs Cruz Azul y cuánto paga?

Para el juego de ida de los cuartos de final del Apertura 2025, las Chivas del Guadalajara saltan como favoritas con un momio de +136 por su triunfo en casa, el empate paga +225 y una victoria del Cruz Azul está en +205.